DVOSTRUKA KRUNA

Stanišić s Bayernom uzeo Kup!

HINA
Bayern je osvojio dvostruku krunu! Nakon Bundeslige, u DFB Pokalu su pregazili Stuttgart 3-0. Harry Kane zablistao s novim hattrickom, uključujući svoj 60. gol ove sezone i izgleda nezaustavljivo uoči SP-a

Nogometaši Bayerna potvrdili su dominaciju u njemačkom nogometu osvajanjem dvostruke krune, nakon Bundeslige najbolji su bili i u DFB Pokalu gdje su u finalu svladali Stuttgart s 3-0 u Berlinu.

Bayern je time došao do 21. naslova pobjednika DFB Pokala u povijesti te je uvjerljivo najbolji na toj ljestvici. Iza njega je Werder sa šest naslova, dok su po pet osvojili Borussia Dortmund, Schalke i Eintracht. Subotnji finalist Stuttgart je ostao na četiri naslova, a posljednji je osvojio prošle sezone.

Vrlo oprezno prvo poluvrijeme su odigrali finalisti, a Bayern nije dominirao berlinskim travnjakom kao što je činio u velikoj većini ovosezonskih utakmica u njemačkim okvirima. Najbolju šansu krajem prvog dijela imao je hrvatski reprezentativac Josip Stanišić, ali je njegov žestok dalekometni udarac zaustavio vratar Stuttgarta Urbig.

Bayern je poveo u 55. minuti kada je glavom iz blizine Stuttgartovu mrežu pogodio Harry Kane. Vodstvo je ponovno primirilo Bayern koji je čuvao minimalno vodstvo, dok je Stuttgart uglavnom bio nemoćan u napadima.

Sve je odlučeno u 80. minuti minijaturom Kanea koji se lako riješio svog čuvara, oko kojeg se s loptom okrenuo i zabio za 2-0, svoj 60. pogodak u sezoni u svim natjecanjima. Zabio je engleski napadač još jedan gol do kraja, u 92. minuti je realizirao jedanaesterac za konačnih 3-0. Stanišić je zamijenjen u 94. minuti finalnog dvoboja.

