Stanišić zaludio Nijemce: Ovo je magičan trenutak! Ma svi su mislili da je došao 'taj' dan...

Besmrtan je i nepobjediv Bayer Leverkusen ove sezone. Momčad Xabija Alonsa 49 utakmica u nizu ne zna za poraz, a i sinoć su pokazali mentalitet kakav ih krasi kroz cijelu sezonu. Gubili su od Rome 2-0 pa remizirali 2-2 i to opet u sudačkoj nadoknadi.

Junak je bio hrvatski reprezentativac Josip Stanišić koji je jedan od najvažnijih kotačića 'apotekara'. Zabio je tri gola u svim natjecanjima, a što je još posebnije, čak dva u 97. minuti čime je njegov klub izbjegao poraz i nastavio neponovljivi niz kakav nitko nije napravio u povijesti nogometa.

Potrčao je Josip prema navijačima kada se u maniri klasnih napadača sjurio u kazneni prostor i krasno pogodio donji lijevi kut za ludnicu na Bay Areni.

Bayer Leverkusen - AS Roma | Foto: Bernd Thissen/DPA

- Za mene je neopisivo vidjeti sve te navijače i spoznati da smo u finalu. Nevjerojatno. Ovo je bila stvarno jako teška utakmica od prve minute. Znali smo kako snažna momčad nam prijeti i da ništa nije gotovo nakon 2:0 u prvoj utakmici - rekao je oduševljeni Stanišić nakon utakmice.

Stanišić igra u formi života

Igrači Bayera nikada ne odustaju. Napadaju žestoko bila deseta ili 90. minuta, vodili ili gubili i to je ono što ih razlikuje od drugih. Opet su bili na rubu poraza i opet su se izvukli, no to više nije slučajno i ne može biti kada netko 11 puta zabije u sudačkoj nadoknadi.

- Mnogi su mislili da je danas taj dan. No, vidjeli ste u očima naših igrača da svi žele u finale i izbjeći poraz. Sada nam je san postao stvarnost, sada smo u finalu.

Bayer Leverkusen - AS Roma | Foto: Bernd Thissen/DPA

Opisao je Josip i akciju kod izjednačujućeg gola.

- Znao sam da su svi igrači umorni, pa sam pretpostavio da nemaju dovoljno snage da me zaustave. Imao sam samo jednu stvar na umu - šutirati u suprotni kut. Bio je to dobar gol, ali najvažnija i najljepša stvar bilo je slavlje s navijačima. Lijepo je vidjeti sretne suigrače na terenu, za mene je ovo magičan moment.

Snimat će se filmovi i pisati radovi o ovoj čudesnoj generaciji Bayera. Teško je objašnjivo ovo što prikazuju ove sezone.

- Svi daju sve od sebe do zadnje minute. Vidite kako često zabijamo u završnici, dižemo se u posljednjim trenucima utakmice, to nije slučajno. Naravno da ti uvijek treba i malo sreće, ali sreća dolazi nakon odricanja i teškog rada. Najvažnije je da ovako nastavimo i da ne prestanemo vjerovati. Nitko nam neće dati trofej za nepobjedivost. Idemo u finale po pobjedu - završno je poručio Stanišić.

Europa League - Semi Final - Second Leg - Bayer Leverkusen v AS Roma | Foto: Kai Pfaffenbach

Ova sezona već je najveća u povijesti ovog kluba, a može biti i najtrofejnija. Osvojili su Bundesligu, igrat će finale Kupa protiv Kaiserslauterna, a u finalu Europske lige sučelit će se s Atalantom. Kao što svi zaljubljenici u nogomet žele, neovisno za koga navijali, neka ova bajka potraje što duže.