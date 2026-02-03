Obavijesti

"NULA" S WATFORDOM

Stao je Jakirov pobjednički niz. San o Premiershipu itekako živi

Piše Josip Tolić,
Stao je Jakirov pobjednički niz. San o Premiershipu itekako živi
Foto: RHR-FOTO

Hull City zaustavljen! Nakon pet uzastopnih pobjeda, remi protiv Watforda 0-0. Iako treći, "tigrovi" nastavljaju lov na Premiership uz Jakirovića i njegov tim

Pobjednički niz Hull Cityja, koji je trajao pet utakmica, stao je u 29. kolu Championshipa. Momčad hrvatskog stručnjaka Sergeja Jakirovića na svom je MKM stadionu odigrala 0-0 protiv Watforda, no unatoč ispuštena dva boda, "tigrovi" su ostali na visokom trećem mjestu ljestvice i nastavljaju borbu za povratak u elitni razred engleskog nogometa.

Dominacija bez prave nagrade

Iako je Hull ušao u susret kao izraziti favorit, potaknut sjajnom formom i podrškom domaćih navijača, čvrsta obrana Watforda pokazala se kao nepremostiva prepreka. Jakirovićeva momčad kontrolirala je posjed i nametnula svoj ritam, no napadačka linija predvođena Olijem McBurniejem nije uspjela pronaći put do mreže.

Hrvatski golman Ivor Pandur na golu Hulla imao je relativno mirnu večer i sačuvao je mrežu netaknutom, dok je bosanskohercegovački veznjak Amir Hadžiahmetović ponovno bio ključna figura u sredini terena. Remijem je Hull došao do 54 boda, zadržavši treću poziciju koja vodi u doigravanje za Premiership.

Hrvatska misija na Otoku

Sergej Jakirović preuzeo je Hull u lipnju 2025. Bivši trener Dinama i Rijeke brzo je implementirao svoju filozofiju i nakon lanjske borbe za ostanak ove godine kuca na vrata ulaska u najjaču ligu svijeta. U tome mu pomaže i stručni stožer koji čine Marko Salatović, Marin Ivančić i Anđelo Roguljić.

Watford se još jednom pokazao kao izuzetno neugodan suparnik za Hull, produživši niz bez poraza u međusobnim susretima na šest utakmica. Iako su navijači očekivali nastavak pobjedničke serije, ovaj bod bi se na kraju duge i naporne sezone mogao pokazati ključnim.

