Obavijesti

Sport

Komentari 0
LOŠ POČETAK GODINE

Stao je Jakirovićev sjajni niz u Engleskoj! Izgubio od Stokea

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Stao je Jakirovićev sjajni niz u Engleskoj! Izgubio od Stokea
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Hull je pretrpio prvi poraz nakon 5. prosinca, od tada je s četiri pobjede i remijem napravio veliki skok na ljestvici, no Stoke je prekinuo sjajni niz

U susretu 25. kola engleskog nogometnog Championshipa Hull City, kojeg vodi hrvatski stručnjak Sergej Jakirović, je na domaćem terenu izgubio od Stoke Cityja (1-0)

Hull je pretrpio prvi poraz nakon 5. prosinca, od tada je s četiri pobjede i remijem napravio veliki skok na ljestvici, no Stoke je prekinuo sjajni niz. 

Gol odluke zabio je Robert Bozenik u 39. minuti. On se najbolje snašao u gužvi pred golom Hulla nakon jednog udarca s desne strane. Iako je hrvatski golman na vratima domaćih, Ivor Pandur, uspio prvotno reagirati i odbiti loptu, ona je stigla ravno do Boženíka koji ju je iz neposredne blizine neometano pospremio u mrežu.

Hull City v Sunderland - Pre Season Friendly - MKM Stadium
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Slovački reprezentativac je u 54. minuti napustio teren zbog ozljede ramena, zbog čega je nadoknada trajala čak 17 minuta.

Domaćin je imao nekoliko prilika za izjednačenje, dva puta su igrači Sergeja Jakirovića pogađali okvir gola, pri čemu Kasey Palmer u 98. minuti.

Hull je pao za jedno mjesto, sada je peti sa 41 bodom. Vodi Coventry sa 52 boda, drugi je Ipswich sa 44 boda, Middlesbrough ima 43 boda, a ispred Hulla je i Warford sa 41 bodom.

Podsjetimo, prve dvije pozicije vode direktno u elitni razred engleskog nogometa, dok će klubovi od trećeg do šestog mjesta razigravati za još jednu kartu za Premier ligu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Zaručnika brine kad pozira bez gaćica. Najljepša sportašica na svijetu sad ima i novi problem
FOTO: KRAH OLIMPIJSKOG SNA

Zaručnika brine kad pozira bez gaćica. Najljepša sportašica na svijetu sad ima i novi problem

Šokantan pad ledene kraljice Jutte Leerdam ugrozio je njezin olimpijski san! Zaručnik Jake Paul tješi je dok se bori s kontroverznom prošlošću i pažnjom javnosti zbog njenih fotografija bez gaćica
FOTO Bivša konobarica se zbog Benzeme preobratila na islam, rodila mu i dijete. Prekinuli su
PUKLA LJUBAV

FOTO Bivša konobarica se zbog Benzeme preobratila na islam, rodila mu i dijete. Prekinuli su

Američki model Jordan Ozuna i nogometaš Karim Benzema bili su u vezi oko dvije godine, imaju zajedničkog sina, a ona se prije njegova transfera u Saudijsku Arabiju preobratila na islam. Prekinuli su romantičnu vezu, a 'Benz' je već ljubio druge

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026