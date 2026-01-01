Stao je Jakirovićev sjajni niz u Engleskoj! Izgubio od Stokea

U susretu 25. kola engleskog nogometnog Championshipa Hull City, kojeg vodi hrvatski stručnjak Sergej Jakirović, je na domaćem terenu izgubio od Stoke Cityja (1-0)

Hull je pretrpio prvi poraz nakon 5. prosinca, od tada je s četiri pobjede i remijem napravio veliki skok na ljestvici, no Stoke je prekinuo sjajni niz.

Gol odluke zabio je Robert Bozenik u 39. minuti. On se najbolje snašao u gužvi pred golom Hulla nakon jednog udarca s desne strane. Iako je hrvatski golman na vratima domaćih, Ivor Pandur, uspio prvotno reagirati i odbiti loptu, ona je stigla ravno do Boženíka koji ju je iz neposredne blizine neometano pospremio u mrežu.

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Slovački reprezentativac je u 54. minuti napustio teren zbog ozljede ramena, zbog čega je nadoknada trajala čak 17 minuta.

Domaćin je imao nekoliko prilika za izjednačenje, dva puta su igrači Sergeja Jakirovića pogađali okvir gola, pri čemu Kasey Palmer u 98. minuti.

Hull je pao za jedno mjesto, sada je peti sa 41 bodom. Vodi Coventry sa 52 boda, drugi je Ipswich sa 44 boda, Middlesbrough ima 43 boda, a ispred Hulla je i Warford sa 41 bodom.

Podsjetimo, prve dvije pozicije vode direktno u elitni razred engleskog nogometa, dok će klubovi od trećeg do šestog mjesta razigravati za još jednu kartu za Premier ligu.