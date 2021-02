Stipe Miočić i Francis Ngannou drugi put će se sastati u oktogonu 27. ožujka ove godine na UFC-u 260, a Amerikanac hrvatskih korijena je i u ovoj borbi autsajder, bez obzira na dominaciju koju je demonstrirao prije tri godine.

Najpoznatiji vatrogasac na svijetu u prvoj je borbi 'preživio' nekoliko neugodnih udaraca razmahalog Kamerunca, ali kada se 'Predator' ispuhao, borba je otišla jednim smjerom, a Miočić je obranio titulu teškaškog prvaka.

- Francis je itekako snažan i opasan momak. Ponovno je u nizu unutar kojeg sve ispred sebe nokautira, ali nažalost po njega, ponovno se mora boriti protiv mene. To je loš dio njegove priče. Svakako je bolji nego što je bio, ali i ja sam. Znam da starim, no isto tako sam i sve mudriji, imam par novih trikova. Kaže se kako starog psa nije moguće naučiti nove trikove, ali to nije istina. Dosta toga sam naučio otkako smo se posljednji put borili. Na kraju će sve završiti istim ishodom. Izaći ću iz oktogona s pojasom oko pasa, i dalje isti prvak - otkrio je Stipe tijekom gostovanja u Oral Sessions Podcastu pa pojasnio koje je elemente podigao na višu razinu od posljednje borbe s Kameruncem:

- "Brzina i 'tajming'. Prije svega, radio sam na brzini, sve je do nje. Brzina je ono što ubija. Zapravo, na tome smo najviše radili i u posljednjih par kampova, onih za borbu protiv Cormiera.

Ngannou je nakon poraza od Miočića odmah doživio još jedan - od Derricka Lewisa. A onda se 'pribrao' i nanizao Blaydesa, Velasqueza, Dos Santosa i Rozenstruika, a za ta četiri nokauta mu je bilo potrebno svega dvije minute i 42 sekunde u oktogonu. Iako ti podaci zvuče 'bolesno', to je već ono što je odavno poznato - Kamerunac ima nevjerojatno teške udarce. Ali, je li popravio kardio i hrvanje? Neki kažu da je. Jer ukoliko nije, nema što tražiti protiv Miočića koji je jedan od najpametnijih MMA boraca.Taktika će mu vjerojatno biti ista kao u prvoj borbi - izmoriti 'Predatora', a onda ga potpuno izdominirati i na kraju čuti:

"AND STILLLLL..."