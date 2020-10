'Stavili su nas na jako loš teren, ali smo bez stresa dočekali kraj'

Iskreno ovo mi je jedan od dražih golova. Mislim da je specifičniji. Mislim da je jako bitan kao i svaki drugi i da smo zbog njega pobijedili i došli do tri boda, rekao je nakon gola i pobjede mini 'vatrenih' Lovro Majer

<p>Svakako da sam zadovoljan. Bilo je to teško gostovanje kao što smo očekivali, da će oni nastojati pokazati da je ono što se dogodilo u Varaždinu nije bilo realno stanje stvari. Napravili su sve da nam pomrse račune, stavili nas na izrazito loš teren što nam je otežalo igru i ono u čemu smo najbolji, kombinatoriku, kreaciju i u takvim uvjetima utakmica nije bila pretjerano lijepa. Bilo je bitno sačuvati disciplinu, ozbiljnost i čekati svoju šansu. Nakon što smo zabili gol bili smo pametni i oprezni te stavili tri gola na konto i krenuli prema krajnjem cilju, a to je plasman na EP, rekao je nakon pobjede protiv <strong>Grčke </strong>(0-1) izbornik mlade reprezentacije <strong>Igor Bišćan</strong>.</p><p>Jako je dobro izgledala hrvatska U21 reprezentacija u Grčkoj gdje im domaćini nisu uspjeli zabiti gol, a imali su tek jednu dobru priliku. Slavili su mini 'vatreni' 1-0 i napravili korak prema Europskom prvenstvu.</p><p>- Naučili smo neke stvari nažalost iz vlastitih grešaka i to smo skupo platili. Sad djelujemo puno pametnije i dečki su shvatili da je ovo specifično natjecanje u kojem nema puno utakmica i prilika za popravni ispit. Dojam je uvijek bitan, ali najbitnije je bit kompetitivan, maksimalno dobro se pripremiti na svaku utakmicu i to je to. Daleko od toga da smo završili posao, ali još smo uvijek živi - objasnio je izbornik te se osvrnuo na strijelca <strong>Lovru Majera</strong>:</p><p>- Lovri je potreban kontinuitet igara da dosegne dobar nivo natjecateljske forme, znanje mu nije upitno - to svi znaju. Polako hvata kontinuitet igara i ovo mu sigurno dosta znači za samopouzdanje te će to pridonijeti da nastavi u istom smjeru. Ne samo on već i ostali dečki koji pokazuju visoki nivo motiviranosti i želje da se nešto napravi. I oni koji možda nemaju optimalnu minutažu u klubu na najbolji način koriste ove utakmice te smo na neki način i dužni da ih vratimo u klubove što boljem stanju.</p><p>A kako na Euro?</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Gvardiol nakon San Marina</strong></p><p>- Situacija je jednostavna, dvije su utakmice do kraja i trebamo dvije pobjede za odlazak na Euro. Čeka nas teško gostovanje u Škotskoj, ali da nam je netko prije ove četiri utakmice ponudio ovakvu situaciju, prihvatili bi to. Imamo dobru šansu, gradimo optimizam i vjerujem ako nas sreća i okolnosti posluže, ako se igrači ne ozlijede u klubovima, da ćemo biti pravi i vjerujemo da se možemo plasirati na Euro.</p><p>Lovro Majer je nakon odličnih partija u dresu Dinama, s odličnim izdanjima nastavio i u dresu reprezentacije.</p><p>- Sretan sam zbog pobjede i gola. Ovo nam je važna pobjeda obzirom na situaciju na tablici. Cijela ekipa je zadovoljna. Napravili smo ono po što smo došli, a to su sva tri boda. Iskreno ovo mi je jedan od dražih golova. Mislim da je specifičniji. Mislim da je jako bitan kao i svaki drugi i da smo zbog njega pobijedili i došli do tri boda. Nema neke tajne u mojoj dobroj formi. Stvar je da u zadnje dvije godine sav rad dolazi na naplatu. Uvijek sam znao koliko vrijedim i znao sam da će doći na svoje. Sretan sam što mogu pokazivati to na svakoj utakmici. Veselim se svakom novom susretu i vjerujem da će to biti još bolje - rekao je Lovro i osvrnuo se na kvalifikacije:</p><p>- Od početka smo imali kvalitetu, ali trebalo nam je da se posložimo. Loše smo startali, nismo bili pravi. Neki igrači nisu igrali na pozicijama na kojima inače igraju. Svi igrači posjeduju veliku kvalitetu. Dobra smo ekipa i dobri smo prijatelji zato smo se podignuli iz ove situacije koja baš nije bila bajna. Imamo još dvije utakmice. Ovisimo sami o sebi. Osim što smo pobijedili jako bitnih utakmica, imali smo malo i sreće obzirom na neke rezultate iz drugih grupa i naše grupe. To nam je išlo u korist. Ali imamo još dvije utakmice. Idemo po dvije pobjede i idemo se kvalificirati na Euro. Imamo kvalitetu i svi živimo za to.</p><p>Ako kojim slučajem ne osvojimo prvo mjesto, cilj je barem zasjesti na drugo mjesto i osvojiti što više bodova. Naime, osim prvoplasiranih reprezentacija, u grupnu fazu Eura plasirat će se i pet najboljih drugoplasiranih momčadi.</p><p><strong>Raspored do kraja:</strong></p><p>Škotska U21 - Hrvatska U21 12.11. 17:00<br/> Hrvatska U21 - Litva U21 17.11 17:00<br/> Grčka U21 - Češka U21 13.11 17:00<br/> Litva U21 - San Marino U21 13.11 17:00<br/> Grčka U21 - Škotska U21 17.11 17:00</p>