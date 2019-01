Červar: Već sam odlučio tko će otpasti, prvo ću reći dečkima Izbornik svake godine pušta odluku za zadnji dan, za dan pred polazak. I svi mi bi isto htjeli znati. No, on to radi s razlogom i da pred zadnji dan još svi budemo u pogonu i 'našpanani', rekao je Luka Stepančić