ANDREJEVA PROŠLA DALJE
Šteta! Antonia Ružić ispala u drugom kolu jakog WTA turnira
Hrvatska tenisačica Antonia Ružić izgubila je u 2. kolu WTA 1000 turnira u Rimu, uvjerljivo je bolja od nje bila osma nositeljica Mira Andrejeva sa 6-1, 6-0 za sat i šest minuta igre.
Tijekom čitavog dvoboja Ružić nije uspjela osvojiti gem na svom početnom udarcu, 19-godišnja Ruskinja pokazala se prejakom na reternu za 23-godišnju Međimurku.
Kako će ovaj susret biti neugodan za Ružić dao je naslutiti sam početak jer u prva dva gema naša najbolja igračica nije osvojila niti jedan poen. U nastavku je Ružić odigrala nekoliko ravnopravnih gemova, ali jedini kojega je uspjela osvojiti bio je onaj kojim je smanjila prednost suparnice na 4-1 u prvom setu.
