PRVA UTAKMICA

Šteta! Lokomotiva izgubila od Dijona 10 razlike u četvrtfinalu Europske lige rukometašica

Piše HINA,
Susret RK Lokomotive i JDA Bourgogne Dijona u prvoj četvrtfinalnoj utakmici EHF Europske lige | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

U prvom susretu četvrtfinala Europske lige, rukometašice Lokomotive su u dvorani Sutinska vrela izgubile od francuskoj Dijona sa 20-30 (9-16).

Rukometašice Lokomotive nisu uspjele prirediti senzaciju. Francuski Dijon je uvjerljivom pobjedom u Podsusedu praktički već nakon prve utakmice četvrtfinala osigurao plasman na Final Four u svibnju u Grazu.

Susret RK Lokomotive i JDA Bourgogne Dijona u prvoj četvrtfinalnoj utakmici EHF Europske lige | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Francuskinje su u Zagrebu slavile sa 10 razlike. Dijon je već nakon prvog poluvremena imao sedam razlike (16-9), a potom u nastavku dodatno povećao prednost do konačnih 30-20.

U pobjedničkoj ekipi njaefikasnija je bila Dankinja Stine Norklit Lonborg sa 13 golova iz 14 šuteva, dok je Slovakinja Adriana Holejova zabila pet golova. Odličnu predstavu pružila je i vratarka Manuella Dos Reis sa 16 obrana.

Kod Lokomotive najefikasnija je bila Paula Posavec sa 10 golova. Lara Burić je dodala četiri, a Dunja Tabak tri gola. Antonija Mamić je imala 11 obrana.

Uzvratni susret je sljedeći vikend u Francuskoj.

