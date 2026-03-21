Šteta... Rukometašice Podravke izgubile od Dankinja u borbi za četvrtfinale Lige prvakinja

Piše HINA,
Koprivnica: EHF Liga prvakinja, skupina B, 13. kolo, RK Podravka - Krim Otp Group Mercator | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Matea Pletikosić je postigla šest pogodaka za Podravku, a četiri puta je mrežu zatresla Klara Birtić. Koprivničke vratarice Lucija Bešen i Antonia Tucaković su zajedno imale samo sedam obrana

Hrvatske prvakinje, rukometašice koprivničke Podravke, poražene su s uvjerljivih 26-37 (13-19) od danskog Esbjerga u prvoj utakmici doigravanja za plasman u četvrtfinale Lige prvakinja, odigranoj u subotu u koprivničkoj dvorani Josip Samaržija Bepo.

Izabranice Ivice Obrvana su bile ravnopravne suparnice favoriziranim gošćama, a onda se Esbjerg od 7-7 serijom 4-0 prvi put osjetnije odvojio u 16. minuti. Do poluvremena je prednost danske ekipe narasla na šest golova (13-19), a u 39. minuti su gošće uspjele doći nadomak dvoznamenkastoj razlici (15-24).

U sljedećih 11 minuta je Podravka zaigrala s manje pogrešaka i s puno boljom realizacijom, što je rezultiralo smanjenjem zaostatka na samo četiri gola (24-28). No, u posljednjih deset minuta dvoboja Dankinje su gotovo svaku pogrešku i promašaj domaćih igračica pretvarale u pogotke na suprotnoj strani, postigavši devet, a primivši dva gola za uvjerljivu pobjedu i gotovo već prije uzvrata osigurale plasman u četvrtfinale.

Matea Pletikosić je postigla šest pogodaka za Podravku, a četiri puta je mrežu zatresla Klara Birtić. Koprivničke vratarice Lucija Bešen i Antonia Tucaković su zajedno imale samo sedam obrana.

Gošće je s 11 golova predvodila Henny Ella Reistad, a četiri igračice su postigle po tri pogotka. Anna Opstrup Kristensen je imala 13 obrana (33%).

Uzvratna utakmica u Danskoj je na rasporedu u nedjelju, 29. ožujka (14 sati).

