'Stid me je vratiti se u Osijek, sjest ću sada s predsjednikom'

Osijek je u sezonu ušao vrlo ambiciozno, očekivala se borba za prva dva mjesta i kvalifikacije za Ligu prvaka, no nakon devet kola stvari ne izgledaju dobro. Osječani imaju vrlo dobru momčad i kvalitetom su sigurno zaslužili više od četvrte pozicije, na kojoj su s bodom ispred Rijeke, koja ima čak dvije utakmice manje. Naravno, prvi je na udaru trener Dino Skender, koji je djelovao dosta utučeno nakon poraza od Lokomotive.

- Nije mi jednostavno jasno kako smo uspjeli izgubiti ovu utakmicu u kojoj smo dominirali svih 90 minuta. Sramota me doći u Osijek, odmah nakon ove presice obavit ću razgovor s predsjednikom kluba, vidjeti što i kako dalje, jer je očigledno da nešto ne štima. Iako, istina je da nam je sreća ovoga puta potpuno okrenula leđa - rekao je Skender.

U posljednje tri utakmice Osijek je uzeo svega dva boda, a protivnici su bili Istra 1961, Varaždin i Lokomotiva. Za momčad Osijekove kvalitete premalo. Stoga su navijači na društvenim mrežama odmah zatražili odlazak Skendera, kojeg smatraju najvećim krivcem za Osijekovu krizu. U Europi su ispali od bugarskog CSKA, a u prvenstvu već sad zaostaju za vodećima.

O otkazu se pričalo i nakon remija protiv Varaždina, kada je Osijek 'prokockao' dva gola prednosti u posljednjih nekoliko minuta. No, predsjednik Ivan Meštrović tada je stao u obranu Skendera.

- Najavio sam borbu protiv provincijskog mentaliteta u i oko kluba, a ovo je upravo provincijski mentalitet za koji moramo naći lijek. To je nešto što nam se uzastopno događa već treću sezonu. Igrači imaju 'toplo-hladan' pristup u određenim utakmicama i to je nešto, što ozbiljan klub ne smije dopustiti. I ja sam navijač Osijeka, iz nekog kuta gledanja možda i najveći - rekao je Meštrović.

Predsjednik je najavio borbu protiv provincijskog mentaliteta, no nije li postavljanje za trenera 'kuma' upravo takav, provincijski, mentalitet? Jer, Ivan Meštrović i Marin Skender, brat Osijekova trenera, su kumovi. No, ako Meštrović smatra da je Dino dobar izbor za trenera, neka stane uz njega i nakon kiksa protiv Lokomotive.

No, vratimo se Varaždinu. I Skender je nakon remija podvukao da ne razmišlja napustiti klupu.

- Od prvog dana kada sam sjeo na klupu Osijeka živim pod velikim pritiskom. Nemam problem s preuzimanjem odgovornosti, jer ako shvatim da sam ja najveći problem NK Osijek, odmah ću se maknuti - rekao je Skender.

No u utakmici protiv Lokomotive Osijek doista nije igrao loše, stvorili su 'bezbroj' prilika no nikako nisu mogli zabiti gol. Ako ste gledali utakmicu, onda ćete se složiti da Osijek po ničemu nije zaslužio izgubiti ovaj susret, no to je u ovakvim situacijama manje bitno. Slaba im je to utjeha jer se u Osijek vraćaju bez bodova. Tko zna, možda i bez trenera...