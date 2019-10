Stidljiv sam i ne govorim puno, a Ballon bih mijenjao za zlato

Volio bih da je fokus samo na igri i lopti, ali danas je to nemoguće, započeo je Luka Modrić veliki intervju za španjolski Club del deportista, a prenosi ga Marca.

Vratio se Luka u Realov kadar nakon što se ozlijedio igrajući za Hrvatsku, a objasnio je što mu se ne dopada u današnjem nogometu:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Da, volim društvene mreže, pogotovo Instagram, koristim ga za zabavu i da se odmaknem od nogometa kad treba, ali trudim se biti samo nogometaš, samo mi je to važno. Ali shvatio sam da je odmak ponekad nužan ako ste previše fokusirani na jednu stvar.

Prošle je godine osvojio i Zlatnu loptu i Ballon d'Or, ali kao i tada, i sad ponavlja:

- Mijenjao bih te individualne nagrade za svjetsko zlato s Hrvatskom, za tu pobjedu u finalu.

- Te su nagrade došle zbog moje doista posebne godine, ali i kao priznanje mojoj karijeri. Još smo jednom osvojili Ligu prvaka, što uopće nije bilo lako, a s državom kao što je Hrvatska došao sam do finala Svjetskog prvenstva. To je neopisivo. Ne volim govoriti o sebi, ali doista mi je to bila odlična sezona i ljudi iz nogometa prepoznali su to. Ne može biti slučajno da toliko ljudi glasa za tebe.

Foto: Pablo Garcia/UESyndication/PIXSELL/UESyndication/PIXSELL

Igrate dugo s Garethom Baleom, u Tottenhamu i Realu. Zašto ne igra u kontinuitetu na visokoj razini?

- Zapravo smo Gareth i ja vrlo slični. Stidljivi smo i ne govorimo puno. Gareth govori i razumije španjolski i jako je dobra atmosfera u momčadi - osvrnuo se Luka na priče da Bale još nije naučio španjolski.

- Jako se dobro slaže sa suigračima i uživa u Madridu, u najboljem klubu na svijetu. Uzorno se ponaša, baš se dobro slažemo.

A kako ste vi od ofenzivnog veznjaka došli do zadnjeg veznog?

- E, za to treba otići malo u prošlost. U Spursima sam u Premier ligi igrao gore, a prvi me na zadnjeg veznog stavio Harry Redknapp. Onda me u reprezentaciji Slaven Bilić spustio na klasičnu veznu poziciju i počeo sam se osjećati ugodno i da dajem više momčadi. Točno, kad me Jose Mourinho doveo u Real, stavljao me bliže suparničkom golu, ali već do kraja te prve sezone bio sam u sredini terena.

Foto: STEFANO RELLANDINI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

A onda je govorio o trenutku koji je promijenio puno toga: golu Sergija Ramosa u finalu Lige prvaka u Lisabonu 2014.

- Možda je taj gol promijenio povijest europskog nogometa. Real je dotad osvojio mnogo trofeja, ali 12 godina nije Ligu prvaka. Taj je gol promijenio i mentalitet, otad su nas se u Europi opet plašili. O Decimi se govorilo 12 godina i ušlo je u glavu, s Mourinhom smo triput došli do polufinala i bilo je teško preći tu mentalnu barijeru. Još se naježim kad se sjetim tog finala, pokazali smo strašan karakter.