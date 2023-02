Stigao i Kukoča: Bogdanović zabio 33 koša i postao Hrvat s najviše koševa u NBA ligi!

Uoči utakmice sve je bilo jasno. Toni Kukoč zabio je 10874 koševa i da ga prestigne i bude najbolji hrvatski strijelac u NBA ligi Bojan Bogdanović trebao je 29 koševa. Njegov Detroit igrao je protiv Toronta i Bogdanović je minutu prije kraja bio na 28 koševa.

No onda je krenula poznata akcija Detroita, koja završava loptom na Babu. Skroz u kutu, odmah do klupe za rezervne igrače, Babo je primio loptu i zabio tricu! Bila je to trica kojom je prestigao legendarnog Kukoča i niti jedan hrvatski košarkaš nije u NBA ligi, ni u doigravanju ni u regularnoj sezoni zabio više od Bogdanovića.

Foto: Dan Hamilton/REUTERS

Do kraja utakmice Babo je još zabio dva slobodna bacanja, pa je stigao do 33 koša. Njegov Detroit je izgubio od Toronta 119-118.

Baš na Silvestrovo Bogdanović je protiv Minnesote zabio 28 koševa i prestigao Kukoča po broju koševa u regularnoj sezoni. Babo je tada stigao do 9811 koševa u 641 NBA utakmici, preskočivši Tonija Kukoča koji je u 846 odigranih utakmica ubacio 9810 poena. No Kukoč je u doigravanju zabio još 1064 pa je imao 10874 koševa.

Foto: Sinisa Hancic

Večeras, utakmicom protiv Detroita Bogdanović je zabio 33 koša i stigao do 10879 koševa, pet koševa više od Tonija Kukoča.

Bojan Bogdanović u NBA ligu stigao je 2014. i igrao je za Brooklyn, Washington, Indianu, Utah i Detroti. Toni Kukoč u NBA ligi igrao je od 1993. do 2006. i za to vrijeme nosio je dresove Chicaga, Philadelphije, Atlante i Mulwaukeeja.

