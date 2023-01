Stigao konačan popis: Evo kojih 19 igrača Horvat vodi na SP

Nakon posljednjeg treninga, a dan uoči puta u Jonkoping, izbornik hrvatske reprezentacije Hrvoje Horvat objavio je konačan popis igrača za Svjetsko prvenstvo koje se održava u Švedskoj i Poljskoj od 11. do 29. siječnja 2023. godine.

Izbornik je odlučio na put voditi 19 igrača. S obzirom na to da je na završnim pripremama u Poreču bio 21 igrač, s popisa su za sada otpali Luka Lovre Klarica i Tomislav Severec.

Očekivana je to odluka jer izbornik je u Poreču imao tri desna vanjska, a Tomislav Severec je bio jedno od pričuvnih rješenja za mjesto lijevog vanjskog. Kako na toj poziciji Hrvoje Horvat ima Domagoja Duvnjaka, Zvonimira Srnu i Josipa Šarca, mladi igrač iz Našica morat će čekati neku drugu priliku za nastup na velikom natjecanju. Izbornik dakle, u Švedsku vodi tri vratara, četiri krila, četiri kružna napadača, sedam vanjskih igrača i jednog specijalistu za obranu. Važno je napomenuti da izbornik u svakom trenutku može pozvati nekog od igrača sa šireg popisa 35 koji je Svjetskoj rukometnoj federaciji (IHF-u) prijavljen potkraj studenog.

Od 19 igrača koje vodi u Švedsku, izbornik će večer prije prvog susreta odabrati njih 16 za nastup protiv Egipta. Također, treba znati da izbornici u prvom krugu natjecanja mogu koristiti 18 igrača.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U devet dana boravka u Poreču reprezentacija je imala 14 treninga i dva susreta Croatia Cupa. U svakom od njih, a ostvarene su dvije pobjede, protiv Sj. Makedonije 40:34, a Izraela 37:23 bilo je jako mnogo dobrih stvari, ali i nekih koje će još trebati izbrusiti i popraviti do susreta s Egiptom u petak 13. siječnja u Jonkopingu. Reprezentacija koju je odabrao izbornik, klasični je primjer iskustva: Duvnjak, Musa, Gojun, Karačić i mladosti: Kuzmanović, Kraljević, Srna). Za uspjeh u Švedskoj trebat će uz sreću imati vjeru i sinergiju kakva je oduvijek krasila našu reprezentaciju.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kao što je poznato, Hrvatska će susrete prvog kruga u Švedskoj igrati u Husqvarna Areni u Jonkopingu. Suparnici su Egipat, Maroko i Sjedinjene Američke Države. Budući da tri reprezentacije iz svake od osam skupina prolaze dalje, za Hrvatsku to ostvarenje nije upitno. Ali, jasno je svima da ključ uspjeha u Švedskoj, odnosno prolazak u četvrt inale, a to je minimum onoga što je kao cilj postavljeno pred ekipu, leži u susretu s Egiptom. On je na rasporedu u petakm, 13. siječnja 2023. godine u 20.30 sati. Dva dana kasnije u isto vrijeme igra se protiv SAD-a, a 17. siječnja s Marokom ponovno u 20.30 sati.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kada prođe u drugi krug natjecanja, Hrvatska će put Malmo-a. I taj grad i dvorana dobro su joj poznati. Tamo će je sasvim sigurno čekati Danska kao glavni favorit ne samo skupine H, već i Svjetskog prvenstva te još dvije reprezentacije. Riječ je o Tunisu, Bahreinu i Belgiji.

Po dvije najbolje reprezentacije iz tzv. glavnih skupina u Goteborgu, Malmeu Krakovu i Katovicama idu u četvrtfinale. Prolazak među osam najboljih donosi olimpijske kvalifikacije za Igre u Parizu 2024. godine. To je cilj koji su postavile mnoge reprezentacije i neće ga biti ni malo jednostavno ostvariti.

Evo popisa igrača za Svjetsko prvenstvo 2023. godine u Švedskoj i Poljskoj:

DOMINIK KUZMANOVIĆ – RK NEXE

DINO SLAVIĆ – RK PPD ZAGREB

MATE ŠUNJIĆ – US IVRY HANDBALL

MARIN JELINIĆ – RK NEXE

LOVRO MIHIĆ – ORLEN WISLA PLOCK

FILIP GLAVAŠ – RK TRIMO TREBNJE

PAOLO KRALJEVIĆ – RK PPD ZAGREB

ŽELJKO MUSA – RK PPD ZAGREB

MARIN ŠIPIĆ – HC KRIENS – LUZERN

NIKOLA GRAHOVAC – RK PPD ZAGREB

LEON ŠUŠNJA – ORLEN WISLA PLOCK

DOMAGOJ DUVNJAK – THW KIEL

LUKA CINDRIĆ – BARCA

IGOR KARAČIĆ – HC LOMZA VIVE KIELCE

ZVONIMIR SRNA – RK PPD ZAGREB

JOSIP ŠARAC – FRISCH AUF GÖPPINGEN

IVAN MARTINOVIĆ – MT MELSUNGEN

LUKA ŠEBETIĆ – GWD MINDEN

JAKOV GOJUN – RK PPD ZAGREB

Stručni stožer:

HRVOJE HORVAT, IZBORNIK

IVANO BALIĆ, TRENER

NINOSLAV PAVELIĆ, TRENER VRATARA

ŠIME TOMAŠEVIĆ, KONDICIJSKI TRENER

ŽELJKO KERCEL, FIZIOTERAPEUT

FILIP ŠIMUNOVIĆ, FIZIOTERAPEUT

DOMAGOJ GAJSKI, LIJEČNIK

SILVIJA JURATOVAC, MT TRENER

IVICA UDOVIČIĆ, DIREKTOR NACIONALNIH SELEKCIJA

IVICA MARAŠ, GLASNOGOVORNIK I TEAM MANAGER

ZDRAVKO MIRILOVIĆ, TEHNIKO

