Stigao Pirlo, Juve kreće u čistku

Maurizio Sarri (61) nije odradio sezonu na željenoj razini u Juventusu iako je osvojio Scudetto te je nakon ispadanja od Lyona dobio otkaz. Odmah je stigao Andrea Pirlo (41), a izgleda da će Sarrijevim putem 10 igrača

<p>Maurizio hvala i doviđenja, bila je poruka predsjednika <strong>Juventusa Andree Agnellija</strong> za sad već bivšeg trenera <strong>Juventusa</strong>, a istu će sudbinu vjerojatno imati i deset igrača 'stare dame'! Ekspresno je na mjesto trenera Juvea stigao <strong>Andrea Pirlo </strong>(41) koji nema iskustva u trenerskom poslu pa će za njega to biti veliki izazov.</p><p>Nezadovoljstvo unutar svlačionice, loša atmosfera, ali i loš izgled na terenu uvjetovali su otkaz za <strong>Maurizija Sarrija</strong> koji svoju strategiju nije uspio u potpunosti pretočiti na Juventus. Nije 'kliknuo' s igračima, a očito je taj odnos zasmetao i čelnike Juventusa te se nisu odlučili zahvaliti samo treneru nego i velikom broju igrača.</p><p>Kako piše Gazetta dello Sport, na transfer listu je stavljeno 10 igrača: Gonzalo <strong>Higuain</strong>, Sami <strong>Khedira</strong>, Blaise <strong>Matuidi</strong>, Douglas <strong>Costa</strong>, Aaron <strong>Ramsey</strong>, Federico <strong>Bernardeschi</strong>, Mattia <strong>De Sciglio</strong>, Daniele <strong>Rugani</strong>, <strong>Alex Sandro</strong> i <strong>Danilo</strong>. 'Stara dama' tako će promijeniti praktički cijelu momčad, a bit će to pravi izazov za trenera debitanta.</p><p>Pitanje je koliko će to biti dobro za talijanskog prvaka jer će pripreme započeti 24. kolovoza, a u rujnu slijedi Liga nacija pa će Pirlo ubrzo ostati bez dosta prvotimaca, a talijansko prvenstvo počinje 19. rujna pa će Andrea na cijelu momčad moći računati samo desetak dana. A očito će Juventus krenutii u potragu za pojačanjima...</p>