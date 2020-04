Stigla je konkurencija Sevilli i ostalima: Raketu želi i Napoli!

Ivan Rakitić odlazi iz Barcelone!

Gotovo istu rečenicu već godinu dana vrte svi mediji, još od prošlog prijelaznog roka kada je naš veznjak trebao biti u paketu s novcima trampan za povratak Neymara u redove katalonskog kluba. Sada, pred novi prijelazni rok spominju se nove destinacije.

Sevilla se činila kao najizglednija, osim po pitanju novca. Naime, navodno je na Ivana stavljena etiketa od minimalno 20 milijuna eura, a pitanje je imaju li to Andalužani, osobito pokraj interesa drugih klubova. Među njima je i madridski Atletico, a uz Raketu se veže ideja da bi radije ostao u La Ligi nego selio negdje daleko.

Unatoč tome stigle su i druge informacije - Ivan Rakitić tražen je i na Apeninima. Naime, zainteresirao je Juventus i Inter, a evo sada i bivši klub Diega Maradone - Napoli.

Tamošnji Radio Kiss Kiss javlja, a Mundo Deportivo prenosi, kako je Napoli već kontaktirao Rakitićeve predstavnike i ispituje teren oko njegovog eventualnog dolaska. Barcelona bi tu možda pronašla i interes s obzirom da je zainteresirana za Fabiana Ruiza, no Rakitić je taj koji će čini se imati posljednju riječ, barem se on tome nada.

- Svjestan sam situacije i svog statusa, ali nisam vreća krumpira s kojom mogu raditi što ih volja. Želim biti tamo gdje me vole, poštuju i trebaju. Ako je to u Barceloni, divno, a ako nije, otići ću tamo kamo želim ja sam, a ne kamo me pošalju. Već sam klubu jasno dao do znanja da neću trpjeti takvo ponašanje - rekao je Rakitić prije devet dana za Mundo Deportivo.

Dodajmo i da je talijanski velikan Napoli zainteresiran je za još jednog Hrvata - Bornu Barišića, a spremni su izdvojiti oko osam milijuna eura.

Slavonac je imao odličnu sezonu u Rangersu, koja je prekinuta zbog pandemije, a do tada je zabio dva puta te postigao čak 14 asistencija.