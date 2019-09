Stigla je potvrda: Hrvatska će igrati u kvalifikacijama za OI!

Hrvatska košarkaška reprezentacija igrat će u kvalifikacijama za Olimpijske igre 2020. godine. OK, znali smo to manje-više već i tijekom SP-a, ali sada je posve jasno nakon što je isto potvrdila krovna košarkaška organizacija FIBA.

Mjesto u kvalifikacijama Hrvatska je zaslužila na osnovi renkinga, na kojem je visoko još drži ta olimpijska 2016. godina. Iako smo pali za pet mjesta, s 9. na 14., bilo je dovoljno da budemo među reprezentacijama koje će u lipnju sljedeće godine tražiti vizu za Tokio.

Uz Hrvatsku iz Europe će se za OI boriti Slovenija, Srbija, Italija, Grčka, Rusija, Njemačka, Poljska, Litva i Češka. Ukupno će se 24 reprezentacije rasporedit će se na četiri turnira (nižu se kandidature) i tražiti preostala četiri mjesta. Svoja već imaju Argentina, Australija, Španjolska, Francuska, Iran, Japan, Nigerija i SAD.

S obzirom da će kvalifikacije početi 6. srpnja, Hrvatska bi tada trebala biti kompletna. S, nadamo se, svih sedam NBA igrača. Jer igrači koji će sljedeće ljeto potpisivati nove ugovore, a to su Dario Šarić i Ante Žižić, do 5. srpnja imat će ih važeće. I biti mirni.

Inače, Amerikanci su usprkos nikad lošijem plasmanu na svjetskim prvenstvima (7. mjesto) zadržali vodeće mjesto na ljestvici ispred novih svjetskih prvaka Španjolaca. Čak osam mjesta, do trećeg, skočili su Australci, a s 24. na deseto došli su Česi.

Europa: Hrvatska, Slovenija, Srbija, Italija, Grčka, Rusija, Njemačka, Poljska, Litva, Češka, Angola, Senegal, Tunis, Kina, Južna Koreja, Brazil, Kanada, Dominikanska Republika, Meksiko, Novi Zeland, Portoriko, Urugvaj, Venezuela, Turska

