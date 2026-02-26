Stigla kazna za pljuvanje: Niko Sigur propušta čak dva derbija!

Niko Sigur kažnjen je s tri utakmice suspenzije zbog pljuvanja Stjepana Radeljića u Jadranskom derbiju (1-0).

Podsjetimo, do sukoba dvojice igrača došlo je u akciji nakon koje je pao gol za vodstvo Hajduka. Sigur je pao na travnjak i tražio penal, a Radeljić ga je verbalno napao. Ipak, kada je Livaja zabio Sigur mu je uzvratio i pljunuo riječkog stopera.

Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Sigur će tako propustiti utakmice protiv Varaždina, Rijeke (Kup) i Dinama. Eventualna žalba Hajduka ne bi utjecala na odlaganje izvršenja kazne.

S druge strane, Dejan Petrovič je za crveni karton na istoj utakmici dobio dvije utakmice suspenzije i propustit će dvoboje protiv Lokomotive i Rijeke (Kup).