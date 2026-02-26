Obavijesti

Sport

Komentari 85
JE LI KAZNA PRIMJERENA?

Stigla kazna za pljuvanje: Niko Sigur propušta čak dva derbija!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Stigla kazna za pljuvanje: Niko Sigur propušta čak dva derbija!
3
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

S druge strane, Dejan Petrovič je za crveni karton na istoj utakmici dobio dvije utakmice suspenzije i propustit će dvoboje protiv Lokomotive i Rijeke (Kup)

Admiral

Niko Sigur kažnjen je s tri utakmice suspenzije zbog pljuvanja Stjepana Radeljića u Jadranskom derbiju (1-0). 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Sigur pljuje Radeljića 00:19
Sigur pljuje Radeljića | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Podsjetimo, do sukoba dvojice igrača došlo je u akciji nakon koje je pao gol za vodstvo Hajduka. Sigur je pao na travnjak i tražio penal, a Radeljić ga je verbalno napao. Ipak, kada je Livaja zabio Sigur mu je uzvratio i pljunuo riječkog stopera. 

Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Sigur će tako propustiti utakmice protiv Varaždina, Rijeke (Kup) i Dinama. Eventualna žalba Hajduka ne bi utjecala na odlaganje izvršenja kazne. 

S druge strane, Dejan Petrovič je za crveni karton na istoj utakmici dobio dvije utakmice suspenzije i propustit će dvoboje protiv Lokomotive i Rijeke (Kup). 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 85
FOTO Georgina se osigurala. Pukne li ljubav, evo što joj ide
RONALDO, PAZI

FOTO Georgina se osigurala. Pukne li ljubav, evo što joj ide

Ronaldo i Georgina uskoro će uploviti u bračne vode. Kako je objavio portugalski časopis TV GUIA, par ima dogovoreni sporazum koji regulira njihov zajednički život te je riješena i situacija ako dođe do prekida
Dalićev adut golom je načeo Kovačev Dortmund. Suprugu je osvojio još kao tinejdžer
FOTO: MARIO I MARIJA PAŠALIĆ

Dalićev adut golom je načeo Kovačev Dortmund. Suprugu je osvojio još kao tinejdžer

Marija Pašalić (30), tajanstvena supruga sjajnog hrvatskog nogometaša i Dalićevog aduta, dijeli rođendan s mužem i čuva ljubav daleko od očiju javnosti. Prije četiri godine rodio im se sin Luka
VIDEO Liga prvaka: Juve zamalo izveo čudo. Vratio se, ali Galata bolja u produžetku! PSG prošao
SJAJNE UTAKMICE

VIDEO Liga prvaka: Juve zamalo izveo čudo. Vratio se, ali Galata bolja u produžetku! PSG prošao

Real je s ukupnih 3-1 izbacio Benficu. Nakon prvog šoka, Real je preokrenuo i mirno priveo susret kraju. PSG je pobijedio Monaco s ukupnih 5-4, a Galatasaray je nakon produžetaka izbacio Juventus

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026