Stigla medalja: Zubčiću poštom došla nagrada za sezonu života

Trebao bih dobiti medalju, ali još nisam. Ne znam ni kako to ide, znam da su neki dobili svoje medalje ili "globuse" poštom, ja još nisam. Ne zamaram se time, doći će uskoro.

I došla je. Više od dva mjeseca otkako je završena skijaška sezona, Filipu Zubčiću stigla je medalja za treće mjestu u poretku veleslalomaša za sezonu 2019./2020.

- Malo mi je žao što nije bilo tog svečanog proglašenja, ovo je malo čudno, osvojite nešto, pa vam medalja dođe doma poštom. Nije baš ni neka fora, haha. Ne znam zašto nisu odgodili to proglašenje, za to uvijek ima vremena - ostaje mala žal kod najboljeg hrvatskog skijaša koji je sezonu karijere završio na 14. mjestu u ukupnom poretku Svjetskog kupa.

U japanskoj Naebi ostvario je prvu pobjedu karijere, dok je drugi bio u Adelbodenu i Hinterstoderu. Još je triput završavao utrke u veleslalomu u najboljih deset, četvrti je bio u Garmisch-Partenkirchenu, osmi u Beaver Creeku te deseti u Alta Badii.

Foto: GEPA pictures/ Matic Klansek

Iako je u Kranjskoj Gori mogao i do Malog globusa u svojoj najjačoj disciplini, na koncu je on završio u rukama Henrika Kristoffersena.

Zadnji put smo se vidjeli na utrci u Hinterstoderu, ja sam bio drugi, on treći, čestitali smo si na tom rezultatu. Gledajte, mi nismo prijatelji, niti ćemo to ikada biti, ali ja uvijek čestitam nekome tko je bio bolji ili lošiji od mene. To je sportski i fer, tako to rade sportaši. Kažem, nismo prijatelji, ali nismo ni neprijatelji. Dijelimo istu stazu na treningu ili utrci i to je to, o njemu nemam puno toga pametno za reći - rekao je Zubčić na temu svog odnosa s Kristoffersenom.

Prilika će za Mali globus doći sljedeće sezone.

- Uvijek težim boljem i jačem, najbitnije mi se pripremiti kao i prošle godine. Ne treba zbog ovih rezultata dizati euforiju, treba se pripremiti pametno, raditi bez ikakvih opuštanja. Opet, tko zna kada će sve to krenuti, pa mi smo sada trebali biti na proljetnim pripremama. Skijališta su zatvorena, možemo jedino otići skijati na Novi Zeland, njima je sad zima. Ali, to ne dopušta ekonomska situacija.