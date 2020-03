Tajna Zubčićevih skija: 'One i nemaju cijenu, model skrivamo'

Nikad bolja sezona za najboljeg hrvatskog skijaša Filipa Zubčića (27). Samo 26 bodova Zubu je dijelilo od prvoplasiranog Norvežanina Henrika Kristoffersena (25) u poretku veleslalomaša i malog Kristalnog globusa. Ipak, ispriječila se korona zbog koje su otkazane utrke u Kranjskoj Gori i Cortini pa je Kristoffersen dobio mali Kristalni globus bez prave borbe.

Mnogi se nisu mogli načuditi tako strelovitom Zubčićevom usponu. Ivica Kostelić ustvrdio je da je Zuba konačno sazrio. Ipak, ima još jedna tajna...

- Pa može se i tako reći. Filipove skije nakon svakog treninga i prije svake utrke mažem voskom - priča nam Slovenac Robert Horvat (50) kroz smijeh.

Horvat je skijaški serviser iz Jesenica koji zadnje dvije godine radi u Zubčićevom timu. Došao je na poziv Filipova trenera Marka Šumana.

- S Filipom i njegovim timom znam se dugo. Preuzeo sam Šumijev (Šumanov op.a.) posao jer je on godinama bio i trener i serviser. Pa znate li koliko je to posla... Često ostajem budan do dugo u noć kako bih Filipu pripremio skije za jutarnji trening ili utrku - kazao je Horvat pa dodao:

- U početku sam bio skeptičan jer nikad nisam radio u tako malom timu, ali baš mi je gušt raditi s Filipom. Čak sedam godina radio sam u Finskoj, ali tamo nisam vidio napredak. Karijeru servisera počeo sam prije skoro 20 godina, bio sam s Norvežanima, Amerikancima... Ipak, nigdje atmosfera nije kao u Zubčićevom timu. Osjetio sam to odmah na prvom trening-kampu u Zermattu. Imam i sreću jer je Zubo jedan od rijetkih skijaša koji osjeti svaki detalj na skijama pa mi olakšava posao.

Foto: privatna arhiva

Nije sve bilo idealno. Krajem prošle sezone Zubčić je neočekivano pao u rezultatskom smislu.

- Tako je, shvatili smo da mu skije ne odgovaraju i da nešto nije OK. Došli smo do zaključka da nešto s kliznom plohom nije kako treba. U suradnji s tvrtkom Atomic to smo riješili i sad sve super funkcionira. Atomic nam nabavlja sav materijal i tako nam uvelike olakšava posao - priča simpatični Robi pa dodaje:

- Nije se Filip ljutio na mene jer skije nisu valjale, nije on takav dečko. Već u travnju smo u Banskom krenuli testirati nove modele, posebno za veleslalom i slalom. Promijenili smo tvrdoću skija, stavili druge ploče za vezove. Za veleslalom smo puno radili na odabiru pravog kuta rubnika klizne plohe i kuta bočnih rubnika i na kraju došli do rezultata koji Filipu odgovaraju. Vidi se i na rezultatima, jel' tako, haha - objašnjava kroz smijeh pedantni Horvat.

- Nismo očajavali ni kad je Filip izletio u Söldenu. Znali smo da je ovo što smo odabrali najbolja moguća kombinacija skija i da će rezultat doći.

Foto: Privatna arhiva

Zanimalo nas je koji to čudesni model skija Zubčić koristi, ali tu je Horvat ostao "zakopčan do grla".

- To vam ne smijem reći. Te skije čak nemaju ni cijenu. Nije to nešto što možete kupiti u dućanu skijaške opreme. To je posebna vrhunska oprema samo za sportaše. Filip od Atomica koristi i pancerice i kacigu. Koliko sam u postotcima zaslužan za Zubine rezultate? Uh, ajmo reći da je serviser jako bitan. Ali da se ne guram u prvi plan... Pancerice su najvažniji adut, a skije odmah potom - zaključio je skromni i vrijedni Horvat.