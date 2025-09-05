Obavijesti

Sport

Komentari 1
ODLUKA DISCIPLINSKOG SUCA

Stigle kazne za 5. kolo: Jedan je klub kažnjen teže nego tri ostala kluba zajedno! Evo zašto

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Stigle kazne za 5. kolo: Jedan je klub kažnjen teže nego tri ostala kluba zajedno! Evo zašto
2
Foto: Zvonimir Barisin

Kažnjene su obje momčadi s utakmice Varaždina i Dinama 30. kolovoza. "Modri" moraju platiti 4.500 eura zbog pirotehnike, a Varaždinci iz istog razloga 1.800 eura

Disciplinski sudac Hrvatske nogometne lige Alan Klakočer donio je odluku o kaznama za klubove nakon 5. kola domaćeg prvenstva. Kažnjena su četiri kluba. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

HNK Hajduk Split - NK Rijeka (2:2) 01:36
HNK Hajduk Split - NK Rijeka (2:2) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Hajduk je najteže kažnjen i Splićani moraju platiti 12.500 eura zbog rasizma, diskriminacije i pirotehnike na utakmici protiv Rijeke 31. kolovoza. 

Kažnjene su obje momčadi s utakmice Varaždina i Dinama 30. kolovoza. "Modri" moraju platiti 4.500 eura zbog pirotehnike, a Varaždinci iz istog razloga 1.800 eura. 

Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Četvrti klub koji je kažnjen nakon 5. kola jest Istra 1961 i to zbog pirotehnike na dvoboju protiv Gorice 29. kolovoza. Kazna iznosi 700 eura. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Zadnji dan prijelaznog roka u HNL-u: Dinamo doveo veliko pojačanje iz Milana!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Zadnji dan prijelaznog roka u HNL-u: Dinamo doveo veliko pojačanje iz Milana!

Posljednji je dan ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
FOTO Koga ljube 'vatreni'? Luka suprugu upoznao na Maksimiru, Kramarić zaveo veterinarku...
HRVATSKE WAGSICE

FOTO Koga ljube 'vatreni'? Luka suprugu upoznao na Maksimiru, Kramarić zaveo veterinarku...

Hrvatska jedinica Dominik Livaković zaveo je suprugu Helenu koja je diplomirala na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Izabela Kovačić pak je uspješna poduzetnica i bavi se modom
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025