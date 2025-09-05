Kažnjene su obje momčadi s utakmice Varaždina i Dinama 30. kolovoza. "Modri" moraju platiti 4.500 eura zbog pirotehnike, a Varaždinci iz istog razloga 1.800 eura
Stigle kazne za 5. kolo: Jedan je klub kažnjen teže nego tri ostala kluba zajedno! Evo zašto
Disciplinski sudac Hrvatske nogometne lige Alan Klakočer donio je odluku o kaznama za klubove nakon 5. kola domaćeg prvenstva. Kažnjena su četiri kluba.
Hajduk je najteže kažnjen i Splićani moraju platiti 12.500 eura zbog rasizma, diskriminacije i pirotehnike na utakmici protiv Rijeke 31. kolovoza.
Kažnjene su obje momčadi s utakmice Varaždina i Dinama 30. kolovoza. "Modri" moraju platiti 4.500 eura zbog pirotehnike, a Varaždinci iz istog razloga 1.800 eura.
Četvrti klub koji je kažnjen nakon 5. kola jest Istra 1961 i to zbog pirotehnike na dvoboju protiv Gorice 29. kolovoza. Kazna iznosi 700 eura.
