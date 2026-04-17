Stiglo izvješće: Evo koliko je Hajduk zaradio 2025. godine

Hajduk je objavio revidirano financijsko izvješće za 2025. godinu koje pokazuje impresivan zaokret u poslovanju. Nakon deset milijuna eura minusa u 2024., splitski klub je prošlu godinu završio s dobiti od 6,5 milijuna eura, uz ukupne prihode od 32,5 milijuna eura, što predstavlja rast od 28 posto u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rezultati ključni su i za proces licenciranja za novu sezonu, a detalji otkrivaju na čemu se temelji financijska slika kluba s Poljuda.

Najveći dio prihoda, čak 17 milijuna eura, stigao je od komercijalnih aktivnosti, odnosno prodaje ulaznica i klupskih proizvoda. Drugi ključni izvor prihoda bili su transferi igrača, koji su donijeli prihod od 13,6 milijuna eura. U ovu brojku ulazi i konačno knjigovodstveno knjiženje transfera Luke Vuškovića u Tottenham, koji je tek prošle godine postao punoljetan, čime je prodaja i službeno realizirana. Uz njega, značajan je bio i prihod od odlaska Dominika Prpića.

Vrijedi istaknuti i prihode od povezanih strana, koji iznose šest milijuna eura, a najveći dio toga, 5,3 milijuna, odnosi se na članarine koje je udruga Naš Hajduk uplatila na račun kluba.

S druge strane, rashodi su iznosili 38,5 milijuna eura, što znači da bi Hajduk bez prodaje igrača godinu završio sa šest milijuna eura minusa. Najveća stavka u rashodima su, očekivano, plaće zaposlenika, na koje je otišao 21 milijun eura. Od toga se na plaće igrača prve momčadi odnosi gotovo 13 milijuna eura. Ipak, taj je iznos za milijun eura manji nego 2024. godine, što pokazuje da je klub počeo provoditi racionalizaciju i smanjivati troškove svlačionice.

Na godišnjoj skupštini dioničara potvrđeno je kako je trošak faktoringa, odnosno ranije naplate transfera poput onog Vuškovićeva, u 2025. iznosio nešto više od 500.000 eura. Unatoč pozitivnom financijskom rezultatu, u komentaru uprave koji je priložen uz izvješće, istaknuti su ozbiljni strukturni problemi s kojima se klub suočava.

"Hajduk se suočava s ozbiljnim problemom dotrajale infrastrukture. Problematika stadiona dogoročno ograničava rast prihoda VIP loža, ugostiteljstva i općenito komfora koji moderni navijač očekuje. Poslovni model uvelike se oslanja na uspjeh prve momčadi i rad Akademije. Neuspjeh u kvalifikacijama za europska natjecanja izravno znači gubitak milijunskih prihoda od Uefe", navodi se u komentaru.

