Štimac i Cvitanović remizirali u derbiju prvenstva BiH, s tribina ih pratio bjegunac Zoran Mamić

Momčadi Sarajeva i Zrinjskog, koje vode hrvatski stručnjaci Mario Cvitanović i Igor Štimac, podijelile su bodove u derbiju 10. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Utakmica odigrana na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu bila je izuzetno dinamična, s brojnim prilikama s obje strane, a na koncu je završila 1-1.

Domaćin je poveo u 62. minuti kada je Karlo Butić realizirao jednanaesterac za 1-0. Ipak, Zrinjski je izjednačio u drugoj minuti sudačke nadoknade golom moldavskog reprezentativca Vitaliea Damascana.

Sarajevo: FK Sarajevo i HSK Zrinjski sastali se u 10. kolu Wwin lige BiH | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Trener Mario Cvitanović je prošloga tjedna preuzeo Sarajevo nakon što se klub razišao sa Zoranom Zekićem i Husrefom Musemićem, a doveo ga je bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zoran Mamić koji je nedavno preuzeo funkciju savjetnika za sportska pitanja. Bio je i na utakmici, gledao ju je iz svečane lože u društvu supruge i kćerkice.

Sarajevo: Zoran Mamić u VIP loži prati utakmicu FK Sarajevo - HSK Zrinjski | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Sarajevo trenutačno zauzima 7. mjesto na ljestvici sa 11 bodova, dok je Zrinjski na drugoj poziciji sa 18 bodova, četiri manje od banjolučkog Borca.

- Vrlo jednostavno, čestitke mojim igračima koji su dali srce na terenu. Mislim da smo bili dosta kvalitetni i organizirani. Pripremali smo baš na ovaj način utakmicu i Zrinjski nije bio opasan osim iz prekida. Mislim da je funkcioniralo jako dobro, poveli smo iz penala i imali tri ili četiri izgledne situacije - rekao je Mario Cvitanović nakon remija.

Sarajevo: Hrvatski treneri Igor Štimac i Mario Cvitanović vode HSK Zrinjski i FK Sarajevo | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

- Zadnji pas, malo mirnoće, nepreciznost i to je sve utjecalo. Primili smo gol iz ničega, iz manjka agresije. Ponosan sam na igrače kako su predstavili Sarajevo i kako su se odnosili i prema dresu i prema zahtjevima.

Bez obzira na bod, smatra kako je njegova momčad bolje izgledala u odnosu na dosadašnji period.

- Nemojmo zaboraviti da smo tek šest dana zajedno. Ovo je dug put i ja sam uvjeren da je svaki dan korak naprijed. I ova utakmica je korak naprijed. Naravno, neke stvari nisu funkcionirale, ali ja moram biti zadovoljan. Ovaj bod, bez obzira na sve, je bitan. Svjesni smo da ima dosta posla i ja sam optimističan i ponosan na svoje igrače - rekao je trener Sarajeva.

Sarajevo: Hrvatski treneri Igor Štimac i Mario Cvitanović vode HSK Zrinjski i FK Sarajevo | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Novinarima se obratio i trener Zrinjskog Igor Štimac.

- Čestitke igračima obje momčadi. Za nas je ovo bila teška utakmica u ciklusu. Zadovoljni smo bodom. Treba priznati da je Sarajevo bilo bliže pobjedi, ali moji dečki su pokazali karakter, nisu odustali do zadnje sekunde. Prezadovoljan sam kako su zamjene reagirale i s koliko energije su ušle u igru. Jako nam znači ovaj bod. Nije nas Sarajevo iznenadilo. Očekivali smo da će promjena trenera donijeti određene rezultate. Vidljivo je da je bilo puno više zajedništva i agresije kod njih večeras i da mi nismo uvijek dobro reagirali na to - rekao je Štimac pa nastavio:

- Igrači Sarajeva su uvijek bili prvi na odbijenim loptama i koristili su brzinu Guliashvilija i Kyeremeha. Svjesni smo da je Sarajevo ekipa puna kvalitetnih individualaca koji dosad nisu došli do izražaja jer je falilo timskog duha, a on je danas bio jako vidljiv. Mislim da će malo tko uzeti bodove u Sarajevu.

Navijači Sarajeva su ga tijekom utakmice vrijeđali, a o tome nije htio puno govoriti.

- To je odraz svačije kulture. Nemam što komentirati - zaključio je Štimac.