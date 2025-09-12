Štimac o Petkoviću: 'Da sam bio na njegovom mjestu, prihvatio bih ponudu koju nudi Boban...'

Trener Zrinjskog iz Mostara, Igor Štimac, gostovao je u emisiji Sport nedjeljom. Uz mnogobrojne druge teme o kojima je pričao, dotaknuo se i Brune Petkovića i njegovog odlaska iz Dinama. Komentirao je poteze Zvonimira Bobana i Petkovića te rekao kako što bi on napravio da je bio na Petkovićevom mjestu.

- Je li Zvone doveo Dinamo u situaciju u kojoj se treba rezati klupski budžet ili su igrači na čelu s kapetanom Brunom? Ne, apsolutno. S druge strane, Bruno nije imao ni ugovor ni ništa, iako praktično cijelo vrijeme nije igrao, a najvažniji je igrač. E sad, naravno, ozljede su tu, nisu one krivica ni Brunina, ni Zvonina, ni klupska, ali treba biti realan u odnosu na to. I ako je vjerovati, a nema razloga ne vjerovati ono što mi je Zvone rekao, da je Bruno bio u zadnjoj godini ugovora, da mu je on ponudio manji ugovor, ali na još dvije godine - rekao je Štimac, pa dodao:

- Gledaj, ja bih na Bruninom mjestu u tom trenutku to odmah prihvatio. Zato što bih tim činom pokazao da prihvaćam svoju odgovornost u trenutku u kojem se klub našao i mojom krivicom kao kapetan i netko tko je najodgovorniji za svlačionicu. Ali financijski ne bih umanjio svoju vrijednost jer bih dobio produženje ugovora. Pa još znajući koliko možeš zaraditi s Dinamom kroz bonuse i ostalo i da ostaješ kod kuće. Ja bih drugačije gledao na cijelu situaciju.

Na kraju je naglasio da Petković nije došao spreman na sastanak s Bobanom.

- Ne bih gledao kao na degradaciju. I ne bih u prvom redu tražio vrijeme za odgovor. Jer bih došao na taj sastanak spreman s mogućim scenarijima. Dakle, očito, Bruno nije došao spreman na sastanak s različitim scenarijima - zaključio je Štimac.