Štimac opet udario po Našem Hajduku: Ma klub vodi sekta...

Ne nadzire se kraj krizi u Hajduku, a sve je kulminiralo u četvrtak kada je Željko Kopić dobio otkaz i to zbog sastanka s Igorom Štimcem, velikim protivnikom i kritičarom Našeg Hajduka, u trenutku kada je predsjednik kluba Jasmin Huljaj na Poljudu imao sastanak s igračima.

Iako je uoči tog sastanka Huljaj dao podršku Kopiću, sada već bivšeg trenera Hajduka je skupo stajao sastanak sa Štimcem.

- Razgovarali smo o njegovoj situaciji, o tome što ga je snašlo, o problematici koji je imao tijekom mandata. On je već tada očekivao da će sastanak s igračima imati za posljedicu otkaz - rekao je Igor Štimac u razgovoru za Novu TV, a na pitanje tko je inicirao sastanak koji je doveo do otkaza - on ili Kopić, nije želio odgovoriti.

- Vi vodite istragu? Radije bih o onome što se događalo nakon toga - rekao je Štimac koji je još jednom uputio oštre riječi Našem Hajduku.

- Evidentno je i dokazano da Naš Hajduk direktno odlučuje tko će biti trener. Miješaju se u rad predsjednika. Da to nije tako, klub ne bi postao zatvoren kao što je sada. Moj klub, klub većine hajdukovaca je uvijek bio najsimpatičniji svima, gradio prijateljstva, bio je klub prijatelj, dobrodošao svugdje, a danas je taj klub zatvoren, rekao je Štimac pa dodao:

- Svaki neistomišljenik je neprijatelj kluba. Njega vodi sekta, to nije narodni pokret!

Igrači Hajduka su na odmoru do ponedjeljka, a pitanje je hoće li ih dočekati trener u svlačionici kada se vrate. Ponudu s Poljuda su odbili Igor Tudor i Mario Stanić pa se predsjednik i sportski direktor okreću nekim drugim rješenjima. Ali, pitanje je uopće tko će nakon svega uopće biti spreman doći na Poljud...