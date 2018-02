Stipe Božić: Evo vam hejteri, vidite da mečeve nismo kupili

Mladi hrvatski boksač Luka Pupek (19) izgubio je u meču za WBC-ov Silver Youth pojas srednje kategorije protiv Maona Allyja iz Tanzanije. Tamnoputi boksač nokautirao je našeg predstavnika u drugoj rundi.

Proslavljeni hrvatski boksač Stjepan Božić, a sada i član Pupekova tima, imao je što za reći nakon meča.

- Luka je izgubio, to je sastavni dio boksa. Što se dogodilo? Definitivno, dugačak put, nije da ga branim. Veliki medijski pritisak, mora čitati na raznim portalima razne komentare i pljuvanja. Treća stvar je visinska razlika, možda je i to utjecalo. Boksali smo na negdje 1800 metara nadmorske visine. Neiskustvo jer je napravio nekoliko grešaka, uopće me nije slušao. Meni bi opalili šamarčinu kad tako ne bih slušao u ringu. Totalno je bio isključen iz borbe - rekao je Božić u obraćanju uživo preko Facebooka pa dodao:

- Poručio bih "pametnim", "znalcima" i hejterima da ste se sad uvjerili da ovaj meč nismo kupili kao što su govorili. Suparnik se pokazao kao nezgodan borac. Ovi što nas jako "vole" nadam se da su sretni. Pokazalo se da ne kupujemo mečeve, kao što neki tvrde. Ja nikad nisam kupio svoj meč i nikad ne bih stao iza borca koji kupuje mečeve. Nastavite pljuvati i mene i njega... Ako odluči nastaviti dalje, bit ću uz njega. Sad je shvatio da boks nije zaje*ancija, zna boljeti glava od toga - zaključio je bivši boksač.

Božić se u obraćanju uživo referirao na kontroverzni meča Pupeka u zagrebačkom Sheratonu gdje je pobijedio Jeana Michela Hamilcara.