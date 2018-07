Stipe: Danas je Cormierov dan, jednostavno je bio bolji borac...

Daniel Cormier stao je na kraj vladavini Stipe Miočića brutalnim nokautom u prvoj rundi. Podcjenjivali su ga kao mnogo puta do sada, a on je omjer u teškoj kategoriji podebljao na nevjerojatnih 14-0. UFC 226 u Las Vegasu bio je spektakularan i DC je samo potvrdio status jednog najboljih boraca svih vremena i budućeg Hall od Famera.

Stipe, nažalost, nije imao svoj dan. Ušao je dobro u borbu, ali naivno odlučio obranu staviti u drugi plan pa mu se to obilo o glavu. Na press konferenciju nakon borbe izašao je potpuno razbijen.

Foto: screenshot/Youtube

- Gubiti nije zabavno i osjećaj je sranje. No, ja gledam na ovo na drugi način. Odlazim kući mojoj divnoj supruzi i djetetu koje mi dolazi. Tako da, postoje ljepše stvari u životu od ovoga. Želim se vratiti i revanširati se za ovaj poraz, no danas je Cormierov dan i svaka mu čast - pošteno i iskreno je rekao Stipe te ovom izjavom možda i natuknuo pravi razlog dekoncentracije.

Kad ti na svijet stiže prvorođenče, ostale stvari padaju u drugi plan. Pogotovo kada su to stvari koje radiš svakodnevno i smatraš ih rutinom. Stipe je i prije borbe najavio pauzu kakav god ishod bio. Šteta je što nije pobjednički, ali što je tu je.

- Imao sam osjećaj da vodim i da idem prema pobjedi. Nekoliko puta sam ga dobro pogodio i odveo sam ga sve do ograde kaveza. Pogodio je i on dobrih udaraca, ali ja sam pogađao uistinu odlično. Razmjenjivali smo udarce i on me pogodio. To je to, sve je to dio ove igre, posebno u teškoj kategoriji. Bio sam opušten, upustio sam se u to, on je povukao udarac iz jako čudnog kuta, ali to je bilo to. Za mene je borba bila završena - pojasnio je što se dogodilo.

[video: 1200436 / ]

I kao pravi prvak Stipe je protivniku odao priznanje. Danas je bio lošiji protivnik, a Cormier bolji. I to je cijela priča.

- Nemam nekog razloga zašto sam izgubio. Stvar je zapravo vrlo jednostavna, on je danas bio bolji borac. Idem kući i to je jedino što me zanima. Naravno da želim revanš, to se podrazumijeva, ali sada ću uživati u životu s obitelji. Ne znam kada ću se vratiti, kada ću biti spreman krenuti trenirati niti što želim. Želim samo otići kući i odmoriti - zaključio je Miočić.

VIDI OVO: KVIZ: Koliko si dobro pogledao sinoćnju pobjedu Hrvatske!