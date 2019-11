Stipe Miočić ohladio je Furyja: Budi oprezan s onim što želiš

Tyson Fury (31) napravio je kratku pauzu od boksa i okušao se u kečerskom ringu. Naravno, tamo ne prima prave batine, ali opet trenira pa je u dobroj formi. Trenirao je s Darrenom Tillom (26), a govori se kako bi ga za ulazak u oktogon trebao pripremati 'zloglasni' Conor McGregor (31).

- Tko je teškaški prvak u UFC-u? Američko-hrvatski borac Stipe Miočić. Prihvatio bih meč s njim iste sekunde, bez ikakvih problema. I s Francisom Ngannouom. S bilo kojim teškašem kojeg imaju. Ne bojim se niti jednog od njih. Ja sam Kralj Cigana. Boksač sam i jedan opaki tip - poručio je Fury u razgovoru za iFL TV.

Foto: STRINGER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Američki borac hrvatskih korijena nije se puno obazirao na tu izjavu, ali ju je shvatio dovoljno ozbiljno da samo 'ohladi' bivšeg boksačkog prvaka.

- Budi oprezan sa željama - kratko je poručio Stipe na Twitteru.

Fury bi bio veliko lice u teškoj kategoriji UFC-a, ali pitanje je na koji bi se način bivši boksački prvak prebacio u oktogon i okrenuo novim tehnikama koji trenutni borci teške kategorije barataju puno bolje nego on. No, to ga ne brine, vjeruje da bi se brzo prilagodio.

- Ozbiljan sam oko toga. Pričao sam već s Conorom McGregorom i spremni smo za rock and roll. Dobio sam i poruku od Franka Mira, bivšeg UFC-ovog prvaka, koji mi je rekao da je zainteresiran za rad sa mnom. Pretpostavljam da možemo učiniti nešto veliko. Dana, nazovi me! - poslao je poruku čelniku UFC-a.