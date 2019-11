'Tko je UFC prvak, Miočić? S njim bih se borio iste sekunde'

Najavio je kako će ući u oktogon i to pod trenerskom palicom 'zloglasnog' Conora McGregora (31), a sad je u njegovom stilu krenuo s 'trash talkom'.

- Tko je teškaški prvak u UFC-u? Američko-hrvatski borac Stipe Miočić. Prihvatio bih meč s njim iste sekunde, bez ikakvih problema. I s Francisom Ngannouom. S bilo kojim teškašem kojeg imaju. Ne bojim se niti jednog od njih. Ja sam Kralj Cigana. Boksač sam i jedan opaki tip - poručio je Fury u razgovoru za iFL TV.

Foto: STEVE MARCUS

Fury bi bio veliko lice u teškoj kategoriji UFC-a, ali pitanje je na koji bi se način bivši boksački prvak prebacio u oktogon i okrenuo novim tehnikama koji trenutni borci teške kategorije barataju puno bolje nego on. No, to ga ne brine, vjeruje da bi se brzo prilagodio.

- Ozbiljan sam oko toga. Pričao sam već s Conorom McGregorom i spremni smo za rock and roll. Dobio sam i poruku od Franka Mira, bivšeg UFC-ovog prvaka, koji mi je rekao da je zainteresiran za rad sa mnom. Pretpostavljam da možemo učiniti nešto veliko. Dana, nazovi me! - poslao je poruku čelniku UFC-a.

A dok se čekaju pripreme za oktogon, Fury se dobro zabavlja u drugom ringu, kečerskom.

Foto: STRINGER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Britanac se prvi put okušao među kečerima, u WWE-ovom događaju u Saudijskoj Arabiji gdje je za samo jednu borbu zaradio 15 milijuna dolara. U debiju je "riješio" Brauna Strowmana, jednog od trenutno najpoznatijih boraca koje WWE ima.

Fury, koji je u ring ušao odjeven u tradicionalnu haljinu kod muškaraca u Saudijskoj Arabiji, podsjetio je u trenutku i na legendarnog Undertakera, a "Čudovište među ljudima" dovršio je direktom. Nakon kojeg se ovaj nije mogao ustati ili jednostavno nije htio. Jer to su - kečeri. Sve je gluma, sve je dogovoreno.

Baš kao što su njih dvojica početkom listopada inscenirala obračun u kojemu je Fury krenuo prema Strowmanu i udario ga u trbuh, a onda je uletjelo osiguranje i ostali hrvači. Izbio je opći kaos, a obojica su mela sve pred sobom kako bi došli jedan do drugog. Ljudi su padali po ringu, a u jednom trenutku je 11 ljudi držalo boksača koji je bio bijesan.

Na kraju se sve smirilo, a Fury je u pratnji osiguranja otišao iz dvorane. Bio je to dvoboj divova obzirom na to da je Britanac visok 205 cm, a Amerikanac 203 cm. Ostali su pored njih izgledali kao patuljci. Sve se to dogodilo nakon što su se kamere ugasile.