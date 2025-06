Stipe Miočić u Zadru: Gledat ću 'vatrene', obožavam život u Hrvatskoj i dolazit ću sve češće!

Ponosan sam na moje hrvatsko porijeklo, nekoliko je puta isticao umirovljeni MMA borac i legendarni UFC-ov prvak, Stipe Miočić (42), koji je stigao u Zadar povodom Sunset Sports Festivala koji traje do 7. lipnja. Podsjetimo, Miočić je objesio rukavice o klin u studenom 2024. nakon poraza od Jona Jonesa u borbi za titulu teške kategorije.

Kao i za vrijeme MMA karijere, Miočić se i dalje radi kao vatrogasac u Clevelandu, gdje živi sa svojom obitelji. Posjeti Hrvatskoj, poručuje, u budućnosti će biti sve češći!

- Nevjerojatno je biti u Hrvatskoj, uživaju i moja djeca, koja se sada zabavljaju u bazenu. Bit će jako tužni kada će doći vrijeme za otići kući - rekao je Miočić, pa se osvrnuo na svečani prijem kod Andreja Plenkovića...

Petrčane: Stipe Miočić na Sunset festivalu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Bilo je fantastično, posebno jer su putovnicu dobila i moja djeca. Tek će s vremenom shvatiti naše hrvatsko porijeklo, ali već se sada vidi kako shvaćaju neke stvari, korak po korak.

Miočić je otkrio kako s rođakom planira veliki obiteljski odmor u Hrvatskoj sljedećeg ljeta, a pitali smo ga što ga je najviše oduševilo u Hrvatskoj

- Hrana, vrijeme, ljudi, ma sve je nevjerojatno! Svaki bih put osjećao isto kada bih došao u Hrvatsku, ljudi su divni, naporno rade i vjeruju u iste stvari. Jako me podsjeća na Cleveland, ljudi su slični. Ali vrijeme je baš, baš lijepo, bit ću tužan kada dođem doma - rekao je Miočić, pa odgovorio na pitanje 24sata o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji.

- Naravno da pratim reprezentaciju, gledat ću večeras utakmicu ('vatreni' protiv Gibraltara, op. a.) na televiziji. Dobar sam s Marijom Mandžukićem, ali on više ne igra nogomet. Naravno, Luka je poseban. Najdraži klub? Ne, ne, nemam ga, ne želim da se itko ljuti na mene haha! - kratko je rekao Amer hrvatskih korijena i preduhitrio sve one koji su ga mislili pitati oko klupske pripadnosti.

Petrčane: Stipe Miočić na Sunset festivalu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

U Hrvatskoj se osjeća kao drugačiji čovjek.

- U Hrvatskoj se osjećamo kao drugačiji ljudi, mentalitet je drugačiji, Hrvati naporno rade... Često ističem svojoj djeci da ništa u ovom životu nije poklonjeno. Sve morate sami zaslužiti. Počinju shvaćati da moraju naporno raditi kako bi imali lijepe stvari u životu poput ovoga... To je i meni govorila majka. Gledao sam je kako naporno radi svakog dana, pere i čisti, vozi me na treninge, ne spava... Naporni rad se isplati! Ona me tjerala, na pozitivan način, da ostvarim svoje ciljeve. Ona mi je pomogla da usvojim ovaj mentalitet i postanem čovjek kakav sam danas.

A nije puno razmišljao oko pitanja koji bi životni stil izabrao između hrvatskog i američkog.

- Uh, definitivno hrvatski! Toliko je sve sporije. Ljudi u New Yorku su na svim stranama. Volim mentalitet hrvatskih ljudi, samo ti kažu: 'Ma ne brini, riješit će se'... Zaista uživam u životu u Hrvatskoj.

Petrčane: Stipe Miočić na Sunset festivalu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

I dalje aktivno trenira...

- Treniram, ali me više ne udaraju u lice, što je odlično! Vježbam četiri ili pet puta tjedno u teretani ili u vatrogasnoj postaji, dižem utege i vježbam kondiciju. Ali lijepo je doći doma bez raznih ozljeda i umora nakon treninga. Radit ću opet i sparing, ali sada sam usredotočen na utege, ipak dolazi ljeto, haha! - rekao je Stipe i otkrio kako bi u budućnosti volio uploviti u trenerske vode.

- Da, definitivno. Trenutačno sam usredotočen na svoju djecu, ali kada oni budu stariji, definitivno bih volio trenirati nekog borca.