Stipe Pletikosa o ždrijebu SP-a: Možemo biti zadovoljni, a Ganu i Panamu treba još analizirati...

Jučer su sve oči bile uprte u Washington gdje se održao ždrijeb za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Događaju je prisustvovala i delegacija hrvatske reprezentacije predvođena izbornikom Zlatkom Dalićem. Hrvatska se nalazi u skupini L zajedno s Engleskom, Ganom i Panamom.

Na svečanosti je bio i Stipe Pletikosa (46), bivši golman reprezentacije, a sada tehnički direktor A i U-21 hrvatske nogometne reprezentacije. Pletikosa je kratko komentirao protivnike 'vatrenih' koji ih čekaju u grupnoj fazi natjecanja.

- Što se same skupine tiče, možemo biti zadovoljni. Naša utakmica protiv Engleske bit će najveća utakmica prvog kola, a Panama i Gana su protivnici koje moramo dodatno upoznati i analizirati jer ih ne poznamo tako kao Engleze. Vjerujem da će po tom pitanju stručni stožer napraviti sjajan posao i da ćemo se dobro pripremiti. Najvažnije je da svi igrači prvenstvo dočekaju zdravi i spremni, a u našu motivaciju nikad nismo sumnjali. Jednako tako, naučeni nastupima Hrvatske na svjetskim prvenstvima, vjerovati možemo i moramo - izjavio je Pletikosa, a prenosi HNS.

Svjetsko prvenstvo 2026. igra se u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a donosi novi format uz čak 48 reprezentacija. Prvenstvo počinje 11. lipnja, a finale je na rasporedu 19. srpnja.