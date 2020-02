Tako kralj ulazi u ring: Furyja u kraljevskoj fotelji unijele žene

Završile su himne, što je otkrilo koliko puno navijača ima Tyson Fury u dvorani, iako je Deontay Wilder u Las Vegasu bio na domaćem terenu. A onda je Tyson izišao u ring.

U plaštu kralja, s krunom na glavi i na nosilima u kraljevskom stolcu (nosile su ga žene!), nabrijavajući sam sebe vičući kroz hodnik!

Dakako, takav teatralan ulazak u ring izazavo je oduševljenje u publici.

I Wilderov je izlazak bio spektakularan: s krunom, u svjetlucavom kostimu, s maskom svjetlećih očiju... posve laganim hodom. Nema što, ovo je bio okršaj dvojice velikih boksača, udarača, ali i šoumena!

- Da biste došli na sam vrh nije dovoljno biti dobar boksač, morate imati i ono nešto izvan samog boksa, donijeti spektakl. I meni je irokeza imidž pomogao u karijeri - govorio nam je nedavno Željko Mavrović.

I potvrdio zapravo ono što nerijetko ljuti istinske fanove sporta: da je šou katkad važniji od svega. Pa zbog toga priliku (i veću zaradu) dobivaju i oni koji to sportskim kvalitetama ne zaslužuju.

No, sudar Furyja i Wildera doista je bio okršaj boksača koji imaju sve što vam danas treba za uspjeh. Vrhunski su borci i vrhunski zabavljači.

Od "trash talka" uoči borbe, naguravanja na presici, pa zbog toga otkazanog sučeljavanja, do izlaska u ring.

Fury je pobijedio, Wilder je predao borbu u sedmoj rundi nakon tri nokdauna, ali boksački će svijet navijati za treću epizodu njihova okršaja, navijat će da se Wilder brzo vrati. Jer show must go on...