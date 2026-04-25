Stipić: Nadam se da mi nitko nije zamjerio što sam uzeo bod

Nogometaši Vukovara remizirali su na gostovanju kod Slaven Belupa (2-2). Momčad Tomislava Stipića iz Koprivnice se vraća s jednim bodom i ostaje na zadnjem mjestu HNL-a sa 25 bodova.

Stipić je podijelio svoje dojmove s utakmice.

- Bila je to stresna utakmica s puno uspona i padova. Bilo je trenutaka kad smo bili dobri, ali onda bismo pali u blijedo izdanje pa se opet čupali. Tako smo proživljavali i dobre i manje dobre trenutke - počeo je.

Posebno je pohvalio momčad za igru koju su pokazali u samoj završnici susreta.

- Moram pohvaliti ekipu za zadnjih 20 minuta, stisnuli smo i mogli doći do potpunog preokreta. Kad je najteže, moji dečki osjete da treba ići do kraja bez kalkulacija. To je i moja filozofija.

Naglasio je kako je potrebno pobjeđivati u kontinuitetu da bi ostvarili bodove i ostali u ligi.

- Danas to nije bilo dovoljno. Možemo mi iznenaditi, imamo kvalitetu, ali pobjeđivati u kontinuitetu je viša razina, a to nam treba da bismo ostali u ligi. Ovaj bod i energija koju smo pokazali u gostima daju smisao utakmici s Osijekom. Da smo danas izgubili, iskreno, taj susret ne bi imao smisla, a sve u životu mora imati smisao. Sada slijedi odmor, imali smo gust raspored posljednja dva tjedna. Nadamo se najboljem, dobro radimo i sanjamo.

Stipić je inače hrvatsku trenersku karijeru počeo na klupi 'farmaceuta' pa je kratko nakon utakmice komentirao povratak u Koprivnicu i pohvalio smjer u kojem se klub razvija.

- Moj prvi dodir s Hrvatskom bio je ovdje i proveo sam zaista lijepo vrijeme. Tada sam imao jednu od najstarijih momčadi u Europi, s prosjekom godina preko 31. Vidim da se klub sjajno razvio otkad ga vodi gospodin Markulin sa svojim timom. Drago mi je zbog toga i želim pozdraviti sve ljude u vodstvu kluba, kao i one koje se rijetko spominje. Za mene je ovo bio emotivan povratak, no ja sam profesionalac - rekao je i za kraj dodao:

- Ovo je obiteljska sredina i obiteljski klub. Nadam se da ću se jednog dana vratiti, bilo kao njihov trener ili s nekom drugom momčadi. Nadam se da mi nitko nije zamjerio što smo uzeli bod.