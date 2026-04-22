Stipić ne očajava: Nećemo se predati, ima još utakmica...

Vukovar je na Gradskom vrtu izgubio od Gorice 2-1 i tako ostao na sedam bodova zaostatka za pretposljednjim Osijekom. Trener Tomislav Stipić nakon utakmice nije mogao biti zadovoljan tim rezultatom.

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Moj prvi komentar svodi se na to da se vidjelo kako nam je nedostajala doza svježine. Imali smo dug put u Pulu i jedan dan kraće za regeneraciju. U odlučujućim trenucima, kada treba braniti ili biti hrabriji prema naprijed, to se osjetilo. Dali smo sve od sebe, ali nažalost nije bilo dovoljno - kazao je trener Stipić za Maxsport.

- Još nije gotovo i borit ćemo se do kraja. U svaku utakmicu ući ćemo maksimalno i ostat ćemo momčad koja se ne predaje. U sljedećem kolu čeka nas opet iscrpljujuća utakmica protiv Slavena, ali nadam se da nećemo imati novih ozljeda. Ima još utakmica do kraja sezone - dodao je.

Vukovar 1991 i Gorica sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Mario Carević s druge strane mogao je biti zadovoljan prikazanim jer je ovom pobjedom Gorica praktički osigurala ostanak i izbjegla pretposljednje mjesto, a postoji još i minimalna šansa da se uključi u borbu za Europu.

- Jako bitna utakmica za nas jer da smo je izgubili, Vukovar bi nam se približio na pet bodova zaostatka, što je scenarij koji smo htjeli izbjeći. Ujedno smo odgovorili na prošlu utakmicu i poraz od Lokomotive te pokazali da imamo karakter i mentalitet. Kontrolirali smo utakmicu u prvom dijelu, mogli smo otići i na 2-0 preko Pršira, ali nas je ipak poremetio taj kazneni udarac i izjednačenje na kraju.

Pobjedu Gorici donio je Ante Erceg, koji je realizirao kazneni udarac.

- U drugom poluvremenu ponovno smo poveli, a težili smo kreaciji i kombinatorici, kao i kada smo nakon lijepe akcije postigli prvi gol preko Žana Trontelja. Ulog je bio ogroman i ponosan sam na to kako su moji igrači odigrali. Liga je takva da te dvije pobjede u nizu mogu dovesti u borbu za četvrto ili peto mjesto, iako će tek završna tablica pokazati gdje smo. Učinit ćemo sve da u sljedećem kolu na domaćem terenu pobijedimo Istru - zaključio je Carević.