Stipić pobjedu slavio kolutom naprijed: Volio bih da korona prekine HNL da ostanemo peti

<p><strong>Tomislav Stipić </strong>i <strong>Slaven Belupo </strong>napokon su uspjeli osvojiti varaždinsku tvrđavu. Pobijedili su momčad <strong>Samira Toplaka </strong>na krilima neuništivih Ivana <strong>Krstanovića </strong>i Stipe<strong> Bačelića-Grgića</strong> koji su se upisali u strijelce u pobjedi od 2-1 (2-0).</p><p>Trener 'farmaceuta' vrlo je emotivno proživljavao sve trenutke susreta. Kad su njegovi igrači zabijali skakao je od sreće, a nakon utakmice na travnjaku se od radosti bacio kolut naprijed.</p><p>- Ovo je uistinu velika pobjeda i nitko sretniji od mene. Mislim da je taktički apsolutno zaslužena pobjeda i da smo postigli treći gol Varaždin bi utihnuo. Osim svojih igrača želio bih pohvaliti i sudačku trojku jer suditi tako susjedski derbi, svaka čast - rekao se nakon susreta Tomislav Stipić koji je <strong>Parackog </strong>gurnuo u sredinu, a Bačelića-Grgića pomaknuo više prema golu.</p><p>- Dečkima od jutra do mraka treba trubiti da su dobri, da ih volite. Mali detalji odlučuju utakmice i mi smo se za to spremali cijeli tjedan. Sad bi bilo volio da korona prekine 1. HNL pa da ostanemo na petom mjestu - smije se Stipić koji je s Koprivničanima stigao do druge uzastupne pobjede.</p><p>S druge strane njegov kolega Toplak doživio je peti poraz zaredom.</p><p>- Cijelu utakmicu nismo imali energije. Nismo imali ni jedan period igre da bi ih stiskali, nešto samo individualno iako je Slaven iz naših poklona stigao do golova. Ovo je naša realnost. Puno smo igrača promijenili. Za Koprivničane je igrao samo jedan novi igrač za razliku od prošle sezone, a mi imamo čak šestoricu novih. Nismo ekipa koja je momčadski dobro posložena i ja sam toga svjestan, a bit ćemo – zaključio je Toplak.</p>