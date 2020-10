'Živim za dan da suci postanu profesionalci i ne zaj**avaju se'

Nije nam suđen čisti penal u drugom poluvremenu, morao sam zbog toga tako reagirati. I protiv Hajduka i Dinama smo bili oštećeni. Pa to je komedija, što drugo da kažem, objasnio nam je Toplak

<p>Rijeka je protiv Varaždina slavila 2-1 unatoč vodstvu Varaždinaca koje im je donio Obregon golom u 17. minuti, a nakon sve oglasio se trener Varaždina<strong> Samir Toplak</strong>:</p><p>- Uvijek govorim da detalji čine razliku i pokušavamo ispravljati te detalje na treninzima, radimo na tome intenzivno i uvijek ti detalji na kraju isplivaju na drugu stranu. Nadam se da ćemo uhvatiti jedan period kad će ti detalji odlučivati na našu stranu, ali moramo prvo u glavi biti svjesni tih detalja. U utakmici je bilo puno perioda kad smo bili bolji protivnik, kad smo diktirali igru, kad smo dominirali. Međutim, nismo bili opasni tako da jednostavno - premalo smo držali vodstvo da počnemo Rijeku nervirati da nam se još više otvori. Vidi ste da smo mi došli pobijediti utakmicu, došli smo s dvije špice i nije nas nagradilo na kraju - objasnio je Toplak, a onda se živopisno dotakao suđenja.</p><p>Sudac je bio Igor<strong> Pajač</strong>, a glavni je u VAR sobi bio <strong>Duje Strukan</strong>. U jednoj situaciji činilo se kao da je možda bilo prekršaja nad Obregonom za penal, no Pajač je pogledao VAR snimku i odlučio da od toga nema ništa.</p><p>- Moram reći još jednu stvar. Stvarno živim za dan kad će suci postati profesionalci i kad vide kak' je to patiti se i da se onda ne za**bavaju.</p><p>Dan nakon utakmice, pojasnio nam je što misli:</p><p>- Nije nam suđen čisti penal u drugom poluvremenu, morao sam zbog toga tako reagirati. I protiv Hajduka i Dinama smo bili oštećeni, i sad protiv Rijeke - rekao je, a onda smo ga pitali kako gleda na činjenicu da je Igor Pajač sudio Rijeci na Rujevici, gdje je prije nekoliko mjeseci imao spornu utakmicu u kojemu su Osječani u utakmici protiv Rijeke možda oštećeni:</p><p>- Pa to je komedija, što drugo da kažem! Ne želim se bosti s rogatima, ali pa koliko ih treba biti da vide penal, bilo ih je sedam, nitko to nije vidio. </p><p>Zadovoljan je nakon utakmice bio i trener Rijeke,<strong> Simon Rožman</strong>:</p><p>- Super sam zadovoljan pogotovo jer je jako teško doći u neki ritam nakon ovih pauza, bila je dobra partija, a jedino mi je žao što nismo išli na treći gol. Imali smo dosta prilika, ali na kraju sasvim zasluženo. Hvala navijačima na super podršci i atmosferi. Nova tri boda su tu i sve stoji kako treba - rekao je nakon utakmice<strong> Rožman</strong> pa prokomentirao goste:</p><p>- Varaždin je protiv svih u gornjem dijelu tablice odigrao dobro i hrabro, agresivni su u srednjoj zoni pogotovo, znali smo da ćemo morati dati dva gola u ovoj utakmici već prije. Mislim da smo bili dovoljno mirni i kompaktni, dali smo u pravo vrijeme oba gola tako da je drugo poluvrijeme bilo malo lakše.</p>