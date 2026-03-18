BIVŠI TRENER SLAVENA

Stipić preuzeo klupu Vukovara

Piše Luka Tunjić,
Foto: HNK Vukovar 1991

Vukovar je zadnja momčad HNL-a s 20 bodova nakon 26 kola. Deveti Osijek, koji je u sigurnoj zoni, Vukovarcima bježi četiri boda. Stipić će debitirati na klupi u subotu protiv Hajduka

Nakon rastanka sa Silvijom Čabrajom, debitant u HNL-u, Vukovar 1991, objavio je ime novog trenera. Tomislav Stipić (46) preuzeo je kormilo Vukovaraca u grčevitoj borbi za ostanak u prvoj ligi. Domaćoj publici Stišić je najpoznatiji po mandatu na klupi Slaven Belupa, kojeg je vodio u dvije sezone.

Stipić ima i međunarodno iskustvo, vodio je Erzgebirge Aue u 2. Bundesligi, a Rigom i Audom je osvajao Kupove. Posljednji angažman imao je u marokanskom klubu MAS Fesu. "Krštenje" na klupi Vukovara imat će u subotu protiv Hajduka na Gradskom vrtu.

Vukovar je zadnja momčad HNL-a s 20 bodova nakon 26 kola. Deveti Osijek, koji je u sigurnoj zoni, Vukovarcima bježi četiri boda. Imaju najgoru obranu lige s 46 primljenih golova, a samo je Osijek (22) zabio manje od njih (26). 

