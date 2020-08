Stipini vatrogasci parkirali su kamion ispred Arene i navijali: 'To smo mi, to su moja braća'

Vatrogasna postrojba Las Vegasa parkirala je kamion ispred UFC dvorane, a pored autoputa. Stepenice razvučene u nebo i... U pustinji Nevade svi su iz daleka mogli vidjeti natpis: Ajmo, Stipe Miočić!

<p>Kako je ovo je..no cool! Vatrogasci iz Las Vegasa došli su nam na vrata da bi podržali svog brata <strong>Stipu Miočića</strong>, objavio je <strong>Dana White</strong>, gazda Ultimate Fighting Championshipa (UFC).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Najbolji svih vremena na poslu, gasi požar</strong></p><p>Miočić je u nedjelju ujutro, u završnom činu najveće trilogije u UFC povijesti, 100% zasluženo po drugi put pobijedio Cormiera, obranio naslov najboljeg teškaša na svijetu i definitivno postao: najbolji ikad.</p><p>Nitko nema ni najmanje dvojbe: Stipe Miočić je - najjači čovjek svih vremena!</p><p>A dvojba ni prije, ni poslije nije postojala za Stipine kolege. Hrvat iz Clevelanda je otac, sin i suprug te UFC borac i vatrogasac. Posebne su veze tih ljudi koji svaki dan kad idu na posao znaju da im život u svakom trenutku može biti u opasnosti.</p><p>- Vatrogasci? Pa to su moji ljudi, moja braća! Oni iz moje postrojbe, a zapravo i svi diljem Ohija, Amerike i svijeta. Jednostavno: braća - pričao je Stipe na press-konferenciji poslije meča i još jedne kolosalne pobjede.</p><p>Ovo je impresivna niska boraca koje je u karijeri pobijedio:</p><p>Dana White bio je oduševljen kada je prije spektakla zvanog UFC 252 došao u dvoranu Las Vegasu, a ispred dvorane tj. pored autoputa dočekao ga je - vatrogasni kamion.</p><p>Vatrogasci Las Vegasa došli su pružiti podršku svom bratu Stipi, stepenice razvukli dvadesetak metara u zrak pa je u pustinji Nevade i središtu svjetske zabave svatko iz daljine mogao vidjeti natpis: <strong>'Ajmo, Stipe Miočić'!</strong></p><p>- Hvala im, hvala mojoj braći iz Vegasa. Naježio sam se kad sam vidio. To su vatrogasci. To smo mi. Braća - rekao je Miočić na press konferenciji nakon druge pobjede nad Cormierom i potvrde status najboljeg borca u povijesti.</p>