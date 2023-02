'Stisnuo mi je ruku i rekao mi: Čuo sam da si zaje*an tip. Bit ćeš moj lider. Ili te neće biti!'

Igor Štimac, član čuvene brončane generacije, održao je prigodan govor na komemoraciji za Miroslava Ćiru Blaževića. Tijekom njegova govora, Zvone Boban pustio je suzu...

- Obratit ću vam se umjesto našeg kapetana Zvonimira. Sve je već rečeno, naš prvi susret počet ću s tim. Španjolska 94., kraj ožujka, Ćiro je imenovan za izbornika, a mene prati neko iščekivanje kakav će biti taj susret. Dolazim u hotel u Valenciji i nalijećem ravno na njega. A on s toplim osmijehom veli 'dobrodošao, sine'. Rukujemo se, onda mu izraz lica promijeni, unosi mi se u lice i kaže 'kažu mi da si zajebat tip, da te se pripazim'. Tražio sam odgovor, ali nije mi dao vremena da odgovorim pa je nastavio gotovo tepajući 'bit ćeš ti onaj moj pozitivni lider na terenu kakvog ja trebam, ili te neće biti!'. Trebalo mi je 10 sekundi da me osvoji - kazao je Štimac pa dodao:

- Mislim da je Slaven Bilić najbolje opisao odnos između 'vatrenih' i šefa kad je rekao 'vjerovali smo mu toliko kad smo i znali da laže'. Ona topla bosanska duša, šarm, švicarska preciznost i gospoština, maniri. Sve je to krasilo našeg šefa, nitko mu nije mogao odoljeti. Imao sam sreću da sam 2005. mu mogao ostvariti jednu od želja da ga dovedem u Hajduk, svi su se pitali kako će to izgledati. Nismo se pitali zašto nismo imali akcija od početka priprema, njemu je svaki dan bila akcija. Skepticima je to bila prilika da se razmašu, a on bi svako jutro obukao najbolji sako koji je imao i naredio mi 'idemo među raju, sine'. Nikad se nije umorio rukovati, razmijeniti prigodne riječi, fotografirati se sa svima koji bi strpljivo čekali. Topla riječ za svakoga, osmijeh za svakoga, otopio bi tu nelagodu i bilo koju santu leda u tom trenutku tim šarmom i toplinom. Najmanje bi želio da tugujemo, a u ime svih njegovih sinova oprostit ću se. Nedavno sam čuo njegove stihove koje je posvetio majci Kati. 'Ne znam dal' si daleko ili blizu, ali ja idem na počinak s tobom i s tobom se budim. Ti si uvijek u srcu mom, a onda kad nostalgija u grč stavi tijelo, znam, ti si se pomakao u srcu mom'. Nek ti je laka hrvatska zemlja šefe, počivao u miru Božjem - riječi su Igora Štimca.

