Stiže košarkaška revolucija?! NBA želi imati europsku ligu

Svjetski košarkaški savez (FIBA) i NBA razmatraju proširenje američke košarkaške lige i na europski teritorij, potvrdio je to Andreas Zagklis, glavni tajnik Fibe. Glavni povjerenik NBA lige Adam Silver već dugo je zainteresiran za proširenje brenda na "starom kontinentu", a to je sada i realna mogućnost.

POGLEDAJTE VIDEO:



Pokretanje videa... 00:59 Počeo spektakl u Areni za Dražena: 'On je veliki čovjek' | Video: 24sata/Video

Zagklis je to potvrdio u obraćanju javnosti u ponedjeljak.

- NBA liga pokazala je očiti interes i u pregovorima je s Fibom. Već neko vrijeme imamo sastanke s tvrtkom koja upravlja Euroligom, i ti će se sastanci i dalje održavati. Pokušali smo sve zajedno pozvati na isti stol, ali to nije moguće. Tako da je naš posao nastaviti držati ozbiljne razgovore s našim partnerima i NBA ligom - rekao je.

Zagreb: Susret Cibone i Splita u 8. kolu ABA lige | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Košarkaši poput Dražena Petrovića i Tonija Kukoča bili su među prvim europskim zvijezdama u SAD-u. Danas NBA broji čak 60 europskih košarkaša (čak 15 posto svih igrača!), a neki, poput Nikole Jokića, Luke Dončića i Giannisa Antetokounmpa, smatraju se najboljim u ligi.

Zagklis smatra kako europska košarka nije ni blizu svojeg komercijalnog potencijala i vjeruje kako bi NBA, kao vodeći košarkaški svjetski brend, pomogla u tom aspektu.

Foto: DPA/PIXSELL

NBA liga već godinama proučava najbolje europske klubove i smatra kako se u njima košarkaši bolje razvijaju nego u američkim srednjim školama i fakultetima.

- Fiba želi sve najbolje za razvoj košarke. Ali to ne znači da ćemo zanemariti osnove našeg ekosistema. Moramo razmišljati o posljedicama za košarkaška pravila, kalendar, državna prvenstva i lige. Imamo vrlo razvijeni ekosistem državnih liga i to želimo zaštititi. Ne samo za korist nekoliko klubova, već za korist 500 do 600 košarkaških klubova koji su dio piramide koja proizvodi igrače i koja je dovela košarku tu gdje jest. - zaključio je Zagklis.