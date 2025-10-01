Obavijesti

Stiže nasljednik Cernogoraza i Glasnovića: Mladi Osječanin osvojio zlato u Svjetskom kupu

Piše Davor Kovačević,
Hrvatski trojac ove je godine postao europski timski prvak na EP-u u Chateaurouxu, a Gudelj je nedavno osvojio i broncu na Svjetskom kupu. Sad je stiglo i zlato

Toni Gudelj (20), član streljačkog društva Osijek 1784, osvojio je zlatnu medalju na Svjetskom juniorskom kupu u New Delhiju. Mladi je Osječanin, nakon kvalifikacija, najbolje sačuvao za kraj unatoč monsunskim kišama i teškim uvjetima, u finalu je imao 44 pogodaka od 50 te za tri boda nadmašio drugoplasiranog Španjolca Isaaca Hernandeza. Treći je s čak deset bodova manje bio Indijac Vinay Pratap Singh Chandrawat.

Toni je s rezultatom od 120/125 završio kao prvoplasirani nakon kvalifikacija, dok je njegov klupski kolega Leon Zegnal sa 118 meta raspucavao za ulazak u finale, no nije se uspio pridružiti šestorici finalista. Ostao je prvi ispod crte za ulazak u finale, odnosno natjecanje je završio kao sedmi. Na 21. mjestu završio je Mateo Zrinski, koji je pogodio 113/125.

Taj je trojac ove godine postao europski timski prvak na EP-u u Chateaurouxu, a Gudelj je nedavno osvojio i broncu na Svjetskom kupu. Sad je stiglo i zlato.

