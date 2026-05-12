PROCURILA CIFRA

STIŽU PREMIJE Evo koliko bi dinamovci dobili za duplu krunu

Piše Josip Tolić,
Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a

Dinamo na rubu savršene sezone! Još jedna pobjeda i dvostruka kruna je njihova, a bonusi pljušte kao kiša. Hoće li Bobanova momčad osvojiti milijun eura? Novi bi mogao doći u slučaju ulaska u LP

Dinamo polako podvlači crtu na turbulentnu sezonu uoči koje je predsjednik Zvonimir Boban promijenio trenera i pola momčadi, dogurao do nokaut-faze Europske lige i uvjerljivo osvojio naslov, a još mu jedna pobjeda u srijedu u Osijeku u finalu Kupa nedostaje do savršene sezone i dvostruke krune. Nakon toga će i uprava morati podmiriti račune igračima, riječ je o bonusima na ugovore koji su neovisni jedan o drugome.

Sažetak Dinamo - Hajduk

"Modri" će na ime osvajanja HNL-a podijeliti 800.000 eura, a dodaju li tome i Rabuzinovo sunce, cifra će biti milijun eura, pišu Sportske novosti. Nova bi motivacija mogla stići u vidu ljetnog lova na Ligu prvaka.

Domognu li se najelitnijega klupskog natjecanja, na račune bi im trebalo sjesti još milijun eura. Određenu bi nagradu, dakako nešto manju, dobili i u slučaju plasmana u Europsku ligu, dok za ulazak u glavnu fazu Konferencijske lige, zanimljivo, nisu predvidjeli dodatan bonus. "Modri" za taj doseg trebaju izbaciti jednog protivnika iz tri pokušaja, startaju iz drugog pretkola Lige prvaka.

