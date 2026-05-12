Dinamo na rubu savršene sezone! Još jedna pobjeda i dvostruka kruna je njihova, a bonusi pljušte kao kiša. Hoće li Bobanova momčad osvojiti milijun eura? Novi bi mogao doći u slučaju ulaska u LP
STIŽU PREMIJE Evo koliko bi dinamovci dobili za duplu krunu
Dinamo polako podvlači crtu na turbulentnu sezonu uoči koje je predsjednik Zvonimir Boban promijenio trenera i pola momčadi, dogurao do nokaut-faze Europske lige i uvjerljivo osvojio naslov, a još mu jedna pobjeda u srijedu u Osijeku u finalu Kupa nedostaje do savršene sezone i dvostruke krune. Nakon toga će i uprava morati podmiriti račune igračima, riječ je o bonusima na ugovore koji su neovisni jedan o drugome.
Pokretanje videa...
Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.
"Modri" će na ime osvajanja HNL-a podijeliti 800.000 eura, a dodaju li tome i Rabuzinovo sunce, cifra će biti milijun eura, pišu Sportske novosti. Nova bi motivacija mogla stići u vidu ljetnog lova na Ligu prvaka.
Domognu li se najelitnijega klupskog natjecanja, na račune bi im trebalo sjesti još milijun eura. Određenu bi nagradu, dakako nešto manju, dobili i u slučaju plasmana u Europsku ligu, dok za ulazak u glavnu fazu Konferencijske lige, zanimljivo, nisu predvidjeli dodatan bonus. "Modri" za taj doseg trebaju izbaciti jednog protivnika iz tri pokušaja, startaju iz drugog pretkola Lige prvaka.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+