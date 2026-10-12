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Što bi učinili s 12 milijuna eura? Netko je s tom lovom kupio dres

Piše HINA,
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Što bi učinili s 12 milijuna eura? Netko je s tom lovom kupio dres
Foto: Profimedia
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Jordanove memorabilije ipak su još uvijek daleko od rekordnih cijena koje su plaćene za sportske memorabilije. Najskuplji je i dalje dres legende bejzbola Babea Rutha

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Dres kojega je Michael Jordan nosio tijekom druge utakmice finala NBA doigravanja 1998. godine prodan je za 14 milijuna dolara (12,5 milijuna eura) čime je postao najskuplji artikl povezan s jednim od najboljih košarkaša svih vremena, objavila je aukcijska kuća Hunt Auctions.

Dres je i potpisan od samog Jordana, a iz Hunt Auctionsa su dodali kako ga je kupio poduzetnik iz Miamija Ron Firman putem privatne prodaje.

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Foto: Profimedia

Prije samo desetak dana Jordanov dres s treće utakmice tog finala prodan je za 12.26 milijuna dolara.

Inače, u NBA finalu 1998. Jordan je Chicago Bullsima osvojio svoj šest i zadnji naslov prvaka svladavši Utah Jazz sa 4-2 u pobjedama.

Jordanove memorabilije ipak su još uvijek daleko od rekordnih cijena koje su plaćene za sportske memorabilije. Najskuplji je i dalje dres legende bejzbola Babea Rutha kojega je nosio tijekom "World Seriesa" 1932. godine koji je prodan za 24.12 milijuna dolara 2024. godine.

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