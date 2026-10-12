Jordanove memorabilije ipak su još uvijek daleko od rekordnih cijena koje su plaćene za sportske memorabilije. Najskuplji je i dalje dres legende bejzbola Babea Rutha
Što bi učinili s 12 milijuna eura? Netko je s tom lovom kupio dres
Dres kojega je Michael Jordan nosio tijekom druge utakmice finala NBA doigravanja 1998. godine prodan je za 14 milijuna dolara (12,5 milijuna eura) čime je postao najskuplji artikl povezan s jednim od najboljih košarkaša svih vremena, objavila je aukcijska kuća Hunt Auctions.
Dres je i potpisan od samog Jordana, a iz Hunt Auctionsa su dodali kako ga je kupio poduzetnik iz Miamija Ron Firman putem privatne prodaje.
Prije samo desetak dana Jordanov dres s treće utakmice tog finala prodan je za 12.26 milijuna dolara.
Inače, u NBA finalu 1998. Jordan je Chicago Bullsima osvojio svoj šest i zadnji naslov prvaka svladavši Utah Jazz sa 4-2 u pobjedama.
Jordanove memorabilije ipak su još uvijek daleko od rekordnih cijena koje su plaćene za sportske memorabilije. Najskuplji je i dalje dres legende bejzbola Babea Rutha kojega je nosio tijekom "World Seriesa" 1932. godine koji je prodan za 24.12 milijuna dolara 2024. godine.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+