Što će biti s Antom Budimirom? Predsjednik Osasune bio jasan

Sportski direktor Osasune ponovio je u četvrtak da će učiniti "maksimalan napor" kako bi 35-godišnji hrvatski napadač Ante Budimir ostao u tom španjolskom prvoligašu, s kojim ima ugovor do 30. lipnja sljedeće godine.

"Budi" je legenda Osasune, vjerojatno najbolji središnji napadač u njenoj povijesti, i veliki je profesionalac", izjavio je direktor Jose Antonio Prieto "Cata" u razgovoru za španjolsku postaju Radio Marca.

Budimir je u početnih sedam kola španjolskog prvenstva postigao pet golova.

"On zna da ćemo učiniti maksimalan napor kako bi ostao. Naša ideja je da Ante nastavi igrati za nas", napomenuo je Prieto.

Prag: Češka i Hrvatska u susretu prvog kola skupine 3 Lige A UEFA-ine Lige nacija | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Budimir je u četvrtak trenirao s momčadi u Pamploni, gdje se vratio s okupljanja hrvatske reprezentacije.

Hrvatski izbornik Slaven Bilić nije ga uvodio u igru u posljednje dvije utakmice u kojima je Hrvatska izgubila sa 0-7 od Engleske u Rijeci i 1-2 od Španjolske u Splitu.

Osasuna se nalazi na 11. mjestu među 20 klubova u španjolskom prvenstvu, a u nedjelju će gostovati kod trećeplasiranog Betisa.