Obavijesti

Sport

Komentari 0
PIŠU NIJEMCI

Što će biti s Majerom? Ponuda ima, ali sve ovisi o kraju sezone

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Što će biti s Majerom? Ponuda ima, ali sve ovisi o kraju sezone
Foto: Tom Weller/DPA

Lovro Majer na rubu odlaska iz Wolfsburga! Hoće li ostati ovisi o opstanku kluba u Bundesligi? Napoli i Como vrebaju, Ajax se šulja. Hoće li Majer ostati ili otići

Admiral

Dok se Bundesliga bliži dramatičnom kraju, sudbina hrvatskog reprezentativca Lovre Majera postala je jedna od glavnih tema na nogometnom tržištu. Sezona koja je za Wolfsburg započela s europskim ambicijama pretvorila se u noćnu moru i grčevitu borbu za ostanak, a ishod te bitke izravno će odrediti budućnost 28-godišnjeg veznjaka. Interes brojnih klubova već postoji, no sve ovisi o jednom, a to je hoće li "vukovi" i sljedeće sezone igrati u eliti.

Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg
Foto: David Inderlied/DPA

Situacija je jasna i ovisi isključivo o raspletu posljednjeg kola. Plan uprave bio je graditi momčad oko Majera, koji je stigao iz Rennesa za 25 milijuna eura i slovi za najvrjednijeg igrača momčadi. Međutim, katastrofalni rezultati sve su promijenili, javljaju njemački mediji.

Ako Wolfsburg osigura prvoligaški status, Majer će, prema izvorima iz kluba, postati glavna figura kluba. U tom slučaju, transfer bi bio moguć jedino ako na adresu kluba stigne velika ponuda, a Wolfsburg bi tada tražio odštetu od najmanje 20 milijuna eura.

S druge strane, ispadanje u drugu ligu pokrenulo bi potpunu rasprodaju. Majerov odlazak postao bi neizbježan, što zbog njegove visoke plaće koja se procjenjuje na četiri do pet milijuna eura neto, što zbog njegove želje da nastavi igrati na najvišoj razini. U tom bi se slučaju i odštetni zahtjev drastično smanjio, a konkurentski klubovi iskoristili bi priliku za pritisak. Nagađa se da bi se ponude tada kretale u rangu od 15 do 16 milijuna eura, a neki izvori javljaju i niže iznose, od 10 do 12 milijuna.

GER, 1.FBL, VfL Wolfsburg vs TSG 1899 Hoffenheim
Foto: R4997 Hasan Bratic

Napoli ga je postavio visoko na listu želja u potrazi za kreativnošću u veznom redu. Stručni stožer talijanskog kluba uvjeren je da bi se brzo prilagodio zahtjevima Serie A te navodno već priprema ponudu vrijednu 15 milijuna eura uz dodatne bonuse.

Ambiciozni Como, pod vodstvom Cesca Fàbregasa, također ga vidi kao važno pojačanje. Zahvaljujući financijskoj moći mogli bi mu ponuditi lukrativan ugovor, no za Majera je, prema dostupnim informacijama, prioritet jak sportski projekt i borba za trofeje. Tu se još spominje i Ajax koji želo osvježiti vezni red, piše fussballdaten.de.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Pištolj je bio napunjen, rekli su mi da pucam Bobanu u leđa...'
NIKAD ODIGRANA UTAKMICA

'Pištolj je bio napunjen, rekli su mi da pucam Bobanu u leđa...'

Prošlo je 36 godina od nikad odigrane utakmice na Maksimiru između Dinama i Crvene zvezde. Trinaesti dan svibnja 1990. mnogi će označiti kao početak agresije na Hrvatsku, a neredi s te utakmice obišli su svijet
FRKA NA AUTOCESTI Sukob BBB i Armade uoči finala? 'Bilo je baš gadno. Vikali su da ne snimam'
NA PUTU ZA OSIJEK

FRKA NA AUTOCESTI Sukob BBB i Armade uoči finala? 'Bilo je baš gadno. Vikali su da ne snimam'

Na naplatnoj postaji Zagreb-istok u srijedu poslijepodne nastala je kolona duga dva kilometara. Iz policije su poručili da nije došlo do sukoba, već je zastoj nastao zbog formiranja pratnje
Finale Kupa Dinamo - Rijeka: Evo gdje je besplatni prijenos!
HRVATSKI NOGOMETNI KUP

Finale Kupa Dinamo - Rijeka: Evo gdje je besplatni prijenos!

Dinamo i Rijeka će u srijedu zaigrati na Opus Areni finale Hrvatskog nogometnog kupa. 'Modri' su u sjajnoj formi i raspoloženi dočekuju klimavu Rijeku, a susret ćete moći gledati besplatno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026