Što će biti s Majerom? Ponuda ima, ali sve ovisi o kraju sezone

Dok se Bundesliga bliži dramatičnom kraju, sudbina hrvatskog reprezentativca Lovre Majera postala je jedna od glavnih tema na nogometnom tržištu. Sezona koja je za Wolfsburg započela s europskim ambicijama pretvorila se u noćnu moru i grčevitu borbu za ostanak, a ishod te bitke izravno će odrediti budućnost 28-godišnjeg veznjaka. Interes brojnih klubova već postoji, no sve ovisi o jednom, a to je hoće li "vukovi" i sljedeće sezone igrati u eliti.

Situacija je jasna i ovisi isključivo o raspletu posljednjeg kola. Plan uprave bio je graditi momčad oko Majera, koji je stigao iz Rennesa za 25 milijuna eura i slovi za najvrjednijeg igrača momčadi. Međutim, katastrofalni rezultati sve su promijenili, javljaju njemački mediji.

Ako Wolfsburg osigura prvoligaški status, Majer će, prema izvorima iz kluba, postati glavna figura kluba. U tom slučaju, transfer bi bio moguć jedino ako na adresu kluba stigne velika ponuda, a Wolfsburg bi tada tražio odštetu od najmanje 20 milijuna eura.

S druge strane, ispadanje u drugu ligu pokrenulo bi potpunu rasprodaju. Majerov odlazak postao bi neizbježan, što zbog njegove visoke plaće koja se procjenjuje na četiri do pet milijuna eura neto, što zbog njegove želje da nastavi igrati na najvišoj razini. U tom bi se slučaju i odštetni zahtjev drastično smanjio, a konkurentski klubovi iskoristili bi priliku za pritisak. Nagađa se da bi se ponude tada kretale u rangu od 15 do 16 milijuna eura, a neki izvori javljaju i niže iznose, od 10 do 12 milijuna.

Napoli ga je postavio visoko na listu želja u potrazi za kreativnošću u veznom redu. Stručni stožer talijanskog kluba uvjeren je da bi se brzo prilagodio zahtjevima Serie A te navodno već priprema ponudu vrijednu 15 milijuna eura uz dodatne bonuse.

Ambiciozni Como, pod vodstvom Cesca Fàbregasa, također ga vidi kao važno pojačanje. Zahvaljujući financijskoj moći mogli bi mu ponuditi lukrativan ugovor, no za Majera je, prema dostupnim informacijama, prioritet jak sportski projekt i borba za trofeje. Tu se još spominje i Ajax koji želo osvježiti vezni red, piše fussballdaten.de.