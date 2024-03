Što čeka Dinamo sa Zajecom na čelu? Sprema se velika čistka, uprava pod ozbiljnim pritiskom

Velimir Zajec novi je predsjednik Dinama! Bivši kapetan i istinska legenda kluba veliki je pobjednik prvih demokratskih izbora u povijesti kluba, Zajec je u prvom krugu uvjerljivo nadivisio Ottu Barića, a onda u izvranoj borbi za predsjedničku funkciju skupio više glasova i od Mirka Barišića. Dinamovi navijači konačno su dočekali pad sada već bivšeg sistema u Maksimiru, prilično je izvjesno kako će se najvećim hrvatskim klubom u budućnosti upravljati puno transparentnije...

Hrvatski prvak će sada doživjeti velike promjene, Zajec kao predsjednik Dinama odmah postaje i predsjednik izvršnog odbora u kojem će postaviti svoje ljude. I imati uvjerljivu većinu, baš kao što ju je donedavno imao Mirko Barišić. Dosadašnji predsjednik na koncu pognute glave napušta Maksimir, Barišić nakon dugogodišnje vladavine iz voljenog kluba odlazi kao - gubitnik.

Barišić je prije tjedan dana (nakon sastanka s navijačima) mogao prepustiti Zajecu predsjedničku funkciju, istovremeno dobiti titulu počasnog predsjednika kluba, s time i sve pogodnosti kakve je uživao posljednjih godina. Tako i dalje u pratnji supruge Božice putovati s momčadi na utakmice i pripreme, biti stalno u klubu, izbliza pratiti što se događa u Dinamo. Barišić na to nije pristao, pa sada odmah napušta Dinamo (kao i njegova supruga), do daljnjega ostaje tek jedan od 60 skupštinara. A s obzirom na godine, teško da će tu biti ozbiljna opozicija aktualnoj vlasti, teško da će čekati 2028. za novi mandat. To se neće dogoditi.

Dolazak novog predsjednika i novih ljudi u Dinamu bi moglo biti velike čistke. Tu ne mislimo na zaposlenike kluba, oni će biti mirni, i dalje moći predano raditi svoj posao, ali na velikom udaru će biti uprava kluba. Zajec želi dodatno demokratizirati Dinamo, a to znači i konačni pad Nikole Hanžela. A baš je on u upravu Dinama instalirao svog čovjeka Danijela Tomačića. I Tomačić sada opasno "visi", kao i druga dva člana uprave Vlatka Peras i Darko Podnar.

Tomačić i Podnar glatko mogu biti "izbrisani" iz Dinama, bez obzira što imaju važeće ugovore do 2027. godine, obojici za otpremninu treba izdvojiti tek - šest plaća. S predsjednicom uprave Vlatke Peras situacija je nešto drugačija, i ona ima ugovor do 2027., ali ima pravo na otpremninu do kraja ugovora. I taj bi "razlaz" Zagrepčane koštao puno više.

Jedan od velikih gubitnika u cijeloj priči postao je i Dražen Miličević, osoba bliska Vlatki Peras, čovjek koji se posljednjih godina (otkako u klubu nema Krešimira Antolića) nametnuo kao jedan od bitnih faktora. Miličević je tako dogovarao sponzorske "dealove", nerijetko pregovarao s igračima, odrađivao puno ozbiljnog posla bez obzira što nije i službeno bio tako visoko pozicioniran u klubu.

Velikim promjenama u Dinamu najsretniji su - navijači. Odlazak Mirka Barišića i gubitak utjecaja Vlatke Peras dodatno će oslabiti Mamićeve šanse za utjecajem u Maksimiru. Pravomoćno osuđeni kriminalac i bjegunac od hrvatskog pravosuđa posljednjih mjeseci nije imao nikakvih dodirnih točaka s klubom, dolaskom nove garniture na vlast više neće imati nikakvog kontakta s Dinamom. Navijači će svakako dugo pamtiti ovaj dan, one starije generacije pamte 14. veljače 2000. i vraćanje imena Dinamo, ovi mlađi će pamtiti 10. ožujka 2024. godine!