Što čeka Hrvatsku u nastavku? Nije svejedno koliko ćemo uzeti bodova. To utječe i na ždrijeb

Protiv Walesa je Nathan Broadhead pokvario planove Zlatku Daliću u 93. minuti, a sreća nam se ipak osmjehnula u Bursi, gdje Turska nije realizirala nekoliko izrazitih prilika, ponajprije zahvaljujući fantastičnom Dominiku Livakoviću. Dva gola Matea Kovačića vratili su "vatrene" na prvo mjesto kvalifikacijske skupine za Euro i na pravi put prema Njemačkoj.

Izbornik se sad u miru može pripremati za iduću akciju i polufinale Lige nacija protiv Nizozemske na stadionu De Kuip u Rotterdamu 14. lipnja od 20.45. A nakon toga, nadamo se, i finalu 18. lipnja protiv boljega iz okršaja Španjolske i Italije.

Kao drugi u skupini možemo i u zadnji bubanj

Prva dva mjesta u skupini izravno vode na Europsko prvenstvo, ali nije svejedno koliko ćemo na kraju skupiti bodova. Onih 15 ili 16, koje spominje Dalić, možda će biti dovoljno da vidimo Njemačku, ali bi nam moglo otežati ždrijeb završnice.

Naime, Uefa će rangirati nositelje isključivo po učinku u ovim kvalifikacijama i to tako da će samo pet najboljih pobjednika skupina (od njih 10), uz domaćina Njemačku, biti u prvom šeširu. Ostali će u drugi, što znači da će neki drugoplasirani završiti u trećoj, pa i četvrtoj jakosnoj skupini. A to znači paklen put do nokaut-faze.

Kako sve skupine nemaju jednak broj reprezentacija, onima sa šest oduzimat će se rezultati protiv posljednje selekcije u grupi. To kod Hrvatske nije slučaj.

Za status nositelja vjerojatno će trebati 20 bodova

U prošlim kvalifikacijama za Euro Hrvatska je osvojila skupinu ispred Walesa, Slovačke, Mađarske i Azerbajdžana sa 17 bodova i imala najlošiji učinak od svih prvoplasiranih. Tad je 20 bodova bilo potrebno da osvajač grupe bude među najboljih pet, a tu negdje moglo bi biti i sad. Dva smo boda već propustili, dakle nema previše prostora za kalkulacije.

Nakon ljetnog odmora Hrvatska će 8. rujna ugostiti Latviju, vjerojatno u Varaždinu (to je bila Dalićeva želja), a tri dana poslije gostuje kod Armenije. U listopadu dočekujemo Tursku, vjerojatno na novom stadionu u Osijeku, a potom gostujemo kod Walesa. Studeni donosi gostovanje u Latviji i domaću utakmicu protiv Armenije, vjerojatno u Rijeci.

Raspored do kraja kvalifikacija

16. lipnja

19. lipnja

8. rujna

11. rujna

12. listopada

15. listopada

18. studenog

21. studenog

