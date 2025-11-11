Što je ovo? Gospođa LeBron voli krpice koje više toga otkrivaju

Gospođa James pojavila se u Francuskoj u intrigantnoj crno-prozirnoj haljini, koja je malo toga prepustila mašti. Mnoge je iznenadila svojom kombinacijom, s obzirom kako se nije često pojavljivala u takvim izdanjima.
LeBron James za novu je sezonu punio baterije u Francuskoj, a uz njega je na Mediteranu bila i njegova "kraljica", supruga Savannah James.
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
LeBron James za novu je sezonu punio baterije u Francuskoj, a uz njega je na Mediteranu bila i njegova "kraljica", supruga Savannah James. |
Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
LeBron James za novu je sezonu punio baterije u Francuskoj, a uz njega je na Mediteranu bila i njegova "kraljica", supruga Savannah James.
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Gospođa James pojavila se u Francuskoj u intrigantnoj crno-prozirnoj haljini, koja je malo toga prepustila mašti.
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Mnoge je iznenadila svojom kombinacijom, s obzirom kako se nije često pojavljivala u takvim izdanjima.
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Inače, priča o LeBronu i Savannah započinje početkom 2000-ih u hodnicima srednje škole St. Vincent-St. Mary.
| Foto: Instagram
On je već tada bio lokalna, pa i nacionalna senzacija – tinejdžer predodređen za košarkašku besmrtnost, s nadimkom "The Chosen One" (Odabrani).
| Foto: Instagram
Ona je, s druge strane, bila navijačica i uspješna igračica softballa, potpuno nezainteresirana za košarkašku groznicu koja je tresla njihov grad.
| Foto: Instagram
Kako priča kaže, LeBron je primijetio Savannah na jednoj utakmici i, zaintrigiran njenom mirnoćom i ljepotom, zamolio zajedničkog prijatelja da zatraži njen broj telefona
Savannah je u početku bila skeptična i odbila ga je, no na kraju mu je ipak dala svoj broj.
| Foto: Instagram
Njihov prvi spoj nije bio glamurozan događaj, već obična večera u restoranu Outback Steakhouse.
| Foto: Instagram
Upravo je ta jednostavnost postavila temelje za njihovu vezu. Dok je LeBronova slava rasla eksponencijalnom brzinom, Savannah je ostala njegovo utočište, osoba koja ga je poznavala prije nego što je postao "Kralj James".
| Foto: Instagram
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
"Ona je sa mnom od samog početka", često je isticao LeBron u intervjuima. "Uvijek je bila tu, bez obzira na sve. Ona je moja stijena." Ta podrška bila je ključna dok se on nosio s ogromnim pritiskom koji je dolazio s titulom buduće NBA zvijezde.
Njihova veza nastavila je cvjetati i nakon srednje škole. Dok je LeBron gradio svoju legendarnu karijeru, Savannah je bila uz njega, ali uvijek s fokusom na stvaranje stabilnog doma.
Postali su roditelji po prvi put 2004. godine, kada se rodio njihov najstariji sin, LeBron "Bronny" James Jr. Tri godine kasnije, 2007., na svijet je stigao i drugi sin, Bryce Maximus.
Iako su godinama živjeli kao obitelj, na onaj sudbonosni korak odlučili su se tek kasnije. LeBron je zaprosio Savannah na dočeku Nove 2012. godine, na zabavi prepunoj zvijezda u Miamiju. Bio je to emotivan trenutak koji je označio krunu njihove dugogodišnje ljubavi.
Vjenčanje je održano 14. rujna 2013. godine u San Diegu. Bila je to raskošna, ali iznimno privatna trodnevna proslava na kojoj su prisustvovali samo najbliži prijatelji i obitelj, uključujući brojne poznate osobe iz svijeta sporta i zabave.
Nakon vjenčanja, obitelj se 2014. godine proširila za još jednog člana – kćer Zhuri Nova James.
Sinovi Bronny i Bryce krenuli su očevim stopama i već pokazuju izniman talent za košarku, noseći na leđima teško breme prezimena James.
Savannah je u jednom rijetkom intervjuu izjavila: "Ja sam ona koja drži kuću na okupu. Ja sam ljepilo. Brinem se da svi budu tamo gdje trebaju biti i da imaju sve što im je potrebno."
Njena uloga daleko nadilazi ulogu supruge sportaša; ona je menadžerica, savjetnica i emocionalni stup cijele obitelji.
Foto Instagram