Što je ovo?! 'Šest dana smo travnjaku radili čudnu frizuru'

Bila je to lijepa večer u Maksimiru. Plave Dinamove zastavice, tri zvjezdice koje će Dinamo od iduće sezone nositi na dresu i posebno ošišana trava.

Bio je to prizor koji je upadao u oči, travnjak je bio sjajno uređen.

- To je bila moja ideja. Za proslavu naslova prvaka i derbi s Hajdukom htio sam da trava izgleda drugačije - rekao nam je Miljenko Sakoman, direktor Maksimira i dodao:

- Šest dana su radnici šišali travu, da travnjak izgleda tako lijepo kao što je izgledao na posljednjoj utakmici sezone. Nisam takav travnjak dosad vidio nigdje. Jednostavno, smislio sam kako bi to trebalo izgledati, nacrtao sam to, a onda su radnici napravili svoj dio posla za tu utakmicu.

Mora se priznati kako je Sakomanova ideja pozitivno djelovala i na igrače Dinama. I za njih je ovakav travnjak bio iznenađenje. Možda u idućoj sezoni direktor stadiona dođe na neku sličnu ideju pa Maksimir bude ošišan i još neobičnije nego što je to bio slučaj na velikom derbiju.

Večer je za navijače “modrih” bila idealna sve do kraja utakmice i početka proslave naslova. Onda se na Maksimir spustio žestoki pljusak, ali ni to nije spriječilo one najžešće navijače da ostanu i proslave novu titulu voljenog kluba.