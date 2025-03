Što je portugalska policija uzela huliganima: Samostrel, mačete, noževi, streljivo i - šal Hajduka

Portugalska policija provela je u srijedu opsežnu akciju usmjerenu protiv navijačke skupine Benfice, No Name Boys, pri čemu je zaplijenila značajnu količinu oružja, pirotehnike i, zanimljivo, šal splitskog Hajduka. Pretražujući domove nekoliko članova skupine u Lisabonu, Setubalu i Marco de Canavesesu pronašla je puške, samostrele, mačete, noževe i streljivo. Uz to, policija je zaplijenila pirotehnička sredstva i maske, često korištene u navijačkim neredima.

Ova akcija uslijedila je nakon niza incidenata, uključujući napade na policajce izvan dužnosti i sukobe s rivalskim navijačkim grupama. Među zaplijenjenim predmetima pronađen je i šal Hajduka, što je odmah privuklo pažnju javnosti, s obzirom na poznato prijateljstvo Torcide i No Name Boysa.

Prijateljstvo Torcide i No Name Boysa

Prijateljstvo između Torcide i No Name Boysa seže u daleku 1994., kada su se dva kluba susrela u Ligi prvaka. Ono što je počelo kao sportsko rivalstvo, pretvorilo se u duboku povezanost obilježenu tragedijom.

U rujnu 1994., uoči utakmice Hajduka i Benfice u Splitu, osmorica navijača Benfice i jedna djevojka doputovali su kombijem iz Lisabona. Prešli su nevjerojatnih 3000 kilometara kako bi podržali svoj klub. Torcida ih je dočekala s poštovanjem, impresionirana njihovom predanošću. Uslijedilo je druženje, razmjena priča i navijačkih rekvizita, a kulminacija je bila transparent "Freedom for Croatia" koji su Portugalci razvili na stadionu.

Dinamo i Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a, navijači | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Na povratku kući, kombi s navijačima Benfice doživio je tešku prometnu nesreću u Španjolskoj. Mladići Gullit, Tino i djevojka Rita su poginuli. Vijest je šokirala obje navijačke skupine. U studenom iste godine, Torcida je organizirano otputovala u Lisabon na uzvratnu utakmicu. Devetorica navijača krenula su kombijem, istim putem kojim su prošli njihovi preminuli prijatelji. U Lisabonu ih je dočekalo tridesetak No Name Boysa. Uslijedilo je dirljivo druženje, a Torcida je, uz dozvolu Uefe, položila vijenac na tribinu u spomen na poginule navijače Benfice. Cijeli stadion je ustao i aplaudirao, a No Name Boysi su uzvratili transparentom "Freedom for Croatia" i porukom "Hrvatska slobodna" ispisanom kartonima.

Prijateljstvo između dvije skupine nastavilo se do danas, s čestim posjetama navijača na utakmice. Portugalski mediji spominju i navodnu umiješanost Torcide u krađu transparenata navijača Porta, koji su kasnije zapaljeni u Hrvatskoj.